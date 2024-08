Mesajul Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, la Duminica românilor migranți

Am avut o istorie zbuciumată, dar plină de fidelitate față de credința moșilor și strămoșilor noștri, a căror nădejde a fost întotdeauna ancorată în Cer. De aceea am construit bisericile unice de lemn, cu turnurile lor care străpung cerul. Prin crucea de pe turlele bisericilor a venit tot darul și toată binecuvântarea Cerului, Crucile ne-au arătat că cerul nu este gol, că acolo este Hristos Cel ce S-a Răstignit, a murit și a Înviat a treia zi. Crucea ne-a dat putere din puterea Celui Care ne-a dăruit-o drept armă asupra văzuților și nevăzuților vrăjmași. Prin Cruce ne-a venit izbăvirea din primejdiile istoriei și biruința învierii ori de câte ori istoria nedreaptă, oamenii și puterile potrivnice au pus jug de fier pe grumajii noștri.

Ca să dea roade, un pom trebuie să crească în pământul în care crește și rodește specia lui. Ca să ne împlinim menirea și să dăm roadele pe care le așteaptă Dumnezeu, Țara și Neamul, nu le vom putea da decât în pământul în care am fost sădiți. Purtați de vânturile lumii și de valurile vieții în alte locuri și pe alte meleaguri, am putea să rămânem ca „smochinul cel neroditor”.

De peste trei decenii, noi, românii, ne-am luat soarta în mâini și am devenit liberi să ne hotărâm viața și viitorul. Ce s-a întâmplat în aceste trei decenii? Ce am făcut cu libertatea noastră? Ce hotărâri am luat și ce cale am urmat?