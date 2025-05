Messa da Requiem de Giuseppe Verdi în interpretarea Corului și Orchestrei Filarmonicii de Stat „Transilvania” pe scena Colegiului Academic Cluj

Corul și Orchestra Filarmonicii de Stat ,,Transilvania’’

Gregory Vajda dirijor

Melody Moore soprană

Ruxandra Donose mezzosoprană

Marius Vlad Budoiu tenor

Sorin Coliban bas

Cornel Groza dirijorul corului

Giuseppe Verdi

Messa da Requiem

Vineri, 30 mai 2025, ora 19.00 / Colegiul Academic, vă invităm la o seară vocal-simfonică alături de bine-cunoscuții soliști lirici Melody Moore (soprană), Ruxandra Donose (mezzosoprană), Marius Vlad Budoiu (tenor) și Sorin Coliban (bas) în compania Corului și a Orchestrei Filarmonicii de Stat „Transilvania”, sub bagheta dirijorului maghiar Gregory Vajda, dirijorul corului fiind Maestrul Cornel Groza.

Despre Messa da Requiem de Verdi

Verdi a scris Recviemul în jurul vârste de 60 de ani, după ce a adunat o experiență colosală și s-a afirmat ca unul dintre cei mai mari compozitori de operă din istorie. Lucrarea este excepțională, prin ingeniozitatea cu care pune în evidență complexitatea scriiturii vocale, atât pentru soliști cât și pentru cor. Orchestra, la rândul ei, deschide porțile către lumi abisale, evocând, deopotrivă, sonorități aproape divine, dar exprimând totodată și trăiri esențial umane. Prin armonie, prin bogăție timbrală, prin structurile muzicale, prin efectul asupra publicului, Verdi împletește tot ce este mai bun din fervoarea religioasă și măreția venită din lumea operei. Plecând de la secțiunea „Libera me” (deja compusă pentru proiectul inițiat la moartea lui Rossini în 1868), pe care o plasează la finalul lucrării, Verdi construiește una dintre cele mai grandioase compoziții din istoria muzicii. Un Recviem solicitant pentru toți interpreții, scris de cel care era deja recunoscut ca fiind o forță în literatura operistică, complex tehnic și expresiv, dar de o frumusețe răvășitoare. Un Recviem genial! (sursă text Oana Bălan-Budoiu)

Despre dirijor

Gregory Vajda

Considerat drept un „tânăr titan” de către Montreal Gazette după ce a dirijat Orchestra Simfonică din Montreal cu Castelul lui Barbă Albastră de Bartók și Erwartung de Schönberg, Gregory Vajda a devenit rapid unul dintre cei mai căutați dirijori de pe scena internațională. Astfel că, în anul 2011 a fost numit cel de-al șaselea director muzical al Orchestrei Simfonice din Huntsville. În toamna anului 2022 și-a început mandatul de dirijor principal al Savaria Symphony din Ungaria. După 3 ani ca artist în rezidență, a fost numit dirijor principal asociat (Chef Principal Associé) al ansamblului de muzică nouă Ars nova din Franța pentru 2024-2026. În Ungaria, Gregory Vajda este director artistic al ansamblului de muzică nouă UMZE și director de programe al Fundației de muzică contemporană Peter Eötvös. După ce și-a încheiat mandatul de 3 ani ca dirijor principal, a fost numit dirijor principal invitat al Orchestrei Simfonice Radio din Ungaria în 2014. A fost director artistic al Festivalului și Concursului Internațional de Operă Armel între 2014 și 2019. Pentru realizările sale ca artist interpret, a primit Premiul Gundel Art în 2001, Premiul Bartók-Pásztory în 2018 și Premiul Artisjus Performing Arts în 2020. Gregory Vajda deține o diplomă DLA în dirijat. În stagiunea 2022-2023, Gregory Vajda a debutat cu Staatskapelle Dresden, Germania, cu Filarmonica din Chicago și Vancouver Symphony, Canada, cu Filarmonica de Stat Transilvania din România, cu Plural Ensemble din Madrid, Spania. A dirijat muzica compozitorilor americani cu Ensemble Ars Nova la Flagey, celebra sală de concerte din Bruxelles, Belgia, și a condus, tot cu Ars Nova, producția de deschidere a Manifeste, festival al Ircam și Centre Pompidou. În stagiunea 2023-2024, Gregory Vajda a revenit la Filarmonica de Stat Transilvania din Cluj-Napoca pentru a dirija concertul de deschidere al Festivalului Toamna Muzicală Clujeană. A călătorit la Johannesburg, Africa de Sud, pentru a dirija Ensemble UMZE în mai multe concerte pentru festivalul anual al Societății Internaționale pentru Muzică Contemporană (ISCM). A dirijat, de asemenea, concertul de celebrare a celei de-a 60-a aniversări a Ensemble Ars Nova la TAP în Poitiers, Franța și a revenit la producțiile Salute to Vienna, de la Lincoln Center din New York, de la Music Center at Strathmore din Washington, DC, precum și la New Brunswick, NJ. În februarie 2024, Gregory Vajda a fost dirijorul unei noi producții de balet Bartók, cu o punere în scenă complexă, la Opera din Budapesta.

Despre soliști

Melody Moore

Cu apariții pe cele mai importante scene ale lumii, soprana Melody Moore a fost caracterizată drept „o revelație” de revista americană Opera News. În stagiunea aceasta, Melody Moore s-a reîntors la Grand Opera din Houston (cu rolurile Senta din Olandezul zburător şi Donna Elvira din Don Giovanni) şi la Opera din Los Angeles (pentru debutul în rolul Gertrude din Hänsel şi Gretel). De asemenea, a debutat cu Filarmonica din Dresda în rolurile Giorgetta din Il Tabarro de Puccini şi Santuzza din Cavaleria rusticană de Mascagni, ambele urmând a fi lansate la casa de discuri Pentatone Classics, companie pentru care va înregistra și un album de muzică americană, împreună cu pianistul Bradley Moore. Printre debuturile recente se numără Elisabetta din Don Carlo la Opera Naţională din Washington, rolul titular din Salome la Grand Opera din Florida şi Tatiana din Evgheni Oneghin la Teatrul de Operă din Hawaii. A interpretat Tosca la Opera din Montréal şi la Teatrul Municipal din Santiago de Chile, Senta la Opera din Atlanta. Tot pentru Pentatone, a interpretat rolul Desdemonei din Otello de Verdi. A colaborat cu operele din Seattle (Kátya Kabanová de Janáček), San Francisco (Tosca, Heart of a Soldier de Christopher Theofanidis, Boema, Nunta lui Figaro), Houston (Show Boat de Jerome Kern, Pasagerul de Mieczysław Weinberg, Carmen, Così fan tutte), Washington (Florencia en el Amazonas de Daniel Catán, Appomatox de Philipp Glass, Inelul nibelungilor), Los Angeles (Tosca, Nunta lui Figaro, Der Zwerg de Alexander von Zemlinskly, Der zerbrochene Krug de Viktor Ullmann), Montréal (Madama Butterfly), Glimmerglass Festival (Macbeth, Olandezul zburător), Lincoln Center Festival (Pasagerul), English National Opera (Boema, Faust), New York (Séance on a Wet Afternoon de Stephen Schwartz, Prima Donna de Rufus Wainwright), Austin (Olandezul zburător), New Orleans (Manon Lescaut), Kansas City (Tosca), Bordeaux (Flautul fermecat), Atlanta și Colorado (Don Giovanni). De asemenea, a cântat cu Orchestra Simfonică din Atlanta (Te Deum de Bruckner), cu Orchestra Simfonică Radio din Müchen, New Century Chamber Orchestra, Madison Symphony, în Bard SummerScape Festival (Turandot), Festival of the Arts Boca și la Carnegie Hall. Absolventă a Conservatorului din Cincinnati, Melody Moore a fost bursieră Adler a Operei din San Francisco şi participantă în programul Merola.

Ruxandra Donose

Fiind una cele mai renumite soliste lirice ale generației sale, Ruxandra Donose a obținut recunoașterea criticii de specialitate, dar și atenția publicului meloman datorită aparițiilor sale pe scenele unora dintre cele mai importante teatre de operă și săli de concert din întreaga lume. Asociată, în special, cu Mozart și repertoriul liric francez, binecunoscuta mezzosoprană a trecut în ultimii ani la repertoriul dramatic german, bucurându-se de succese uriașe precum Kundry Parsifal, alături de Sir Simon Rattle și Filarmonica din Berlin; Sieglinde Die Walküre cu London Philharmonic Orchestra și Vladimir Jurowski și Fricka într-un nou ciclu Ring la Geneva, dar și Elektra în Orest de Manfred Trojan la Opernhaus Zurich și Wiener Staatsoper precum sau Judith în Castelul lui Barbă Albastră cu Bamberg Symphony și Adam Fischer. Angajamentele actuale ale Ruxandrei Donose includ Das Lied von der Erde de Mahler și Requiem de Verdi cu Filarmonica de Stat Transilvania din Cluj-Napoca, precum și o întoarcere la Opera din San Francisco în rolul Chelneriței din opera Innocence de Kaija Saariaho, extrem de aclamată; acestora li se adaugă Brangäne / Tristan und Isolde la Festivalul de Primăvară din Tokyo, Simfonia nr. 2 de Mahler dirijată de Georg Fritzsch și prima ei Amneris / Aida la Opera Națională Română. Printre succesele recente ale mezzosopranei Ruxandra Donose se numără debutul ei la Teatro dell’Opera di Roma în rolul Calpurnia în premiera mondială a operei Julius Ceasar de Giorgio Battistelli, sub bagheta lui Daniele Gatti și Laura La Gioconda alături de Joseph Calleja la Grange Park Festival. În ceea ce privește concertele vocal-simfonice, punctele culminante includ Mahler – Das Lied von der Erde cu Dresden Philharmonic pentru sub bagheta lui Vasily Petrenko, Wagner – Wesendonck Lieder cu RTÉ National Symphony Orchestra condus de Ilyich Rivas și Concepción L’heure espagnole cu Israel Philharmonic condus de Karl-Heinz Steffens. Ruxandra Donose a cântat alături de multe orchestre de top din întreaga lume. Cele mai recente colaborări pe scena vocal-simfonivă includ un Concert de Anul Nou cu Orchestra Simfonică Westdeutscher Rundfunk și Cristian Măcelaru; Beethoven – Simfonia a IX-a cu Philharmonia Orchestra și la Festivalul Tanglewood; Sieglinde într-un concert la Royal Festival Hall; La mort de Cléopâtre cu Philharmonia Orchestra și BBC Scottish Symphony Orchestra; Das Lied von der Erde la Festivalul Enescu; Mozart – Requiem cu BBC Scottish Symphony Orchestra; Verdi – Requiem cu Filarmonica Cehă și Fabio Luisi, ș.a. Cele mai recente înregistrări ale sale includ Arminio pentru Decca, Tamerlano pentru Naïve și opera lui Caldara redescoperită La concordia dei Pianeti pentru Deutsche Grammophon, precum și primul său album solo Romance.

Marius Vlad Budoiu

Marius Budoiu este tenor, profesor universitar doctor la disciplinele “canto” și “lied-oratoriu”. Șef de disciplină la canto și îndrumător de doctorat. Marius Budoiu s-a născut în Cluj-Napoca, oraș în care a absolvit Liceul German, apoi Academia de Muzică “Gheorghe Dima”, specializarea Canto. A fost îndrumat spre o carieră vocală de tatăl său, baritonul Ion Budoiu, apoi a studiat cu Edith Simon și Gheorghe Roșu. După încheierea studiilor, Marius Budoiu a activat ca prim solist la Opera Română din Cluj și ca invitat pe multe scene de operă și filarmonică de primă mărime din lume, în paralel cu activitatea sa pedagogică la Academia de Muzică din Cluj, unde predă din 1995. A absolvit și studii de Regie de Operă și Management. A fost Managerul General al Operei Naționale Române de Stat din Cluj-Napoca, între 2012 și 2015. La 25 de ani a câștigat Premiul I la concursurile Traian Grozăvescu (Lugoj) și Mozart (Cluj). Anul 1996 i-a adus Premiul III la Concursul de Lied Robert Schumann (Zwickau), iar anul 1997 Premiul I la Concursul Internațional Hariclea Darclée din Brăila. În 2010 a primit două premii importante: Premiul Revistei VIP pentru Cel mai bun solist de operă al anului 2010 și Premiul de Excelență la Galele 10 Pentru România, pentru întreaga activitate artistică și pedagogică. În 2016 și 2017 a primit aprecierea criticilor în Australia pentru Cel mai bun interpret într-un rol principal masculin (Tannhäuser și Lohengrin). A debutat la 21 de ani ca solist în Simfonia a IX-a de Beethoven. Cu rolul Tamino (Die Zauberflöte de W. A Mozart) și-a făcut în 1996 debutul pe scena Operei Naționale din București. A cântat în sute de concerte și spectacole, pe scene din Anglia, Australia, Austria, Albania, Belgia, Bulgaria, Cehia, ș.a. Tenorul Marius Budoiu a abordat o largă paletă repertorială, de la lucrări ale lui Händel și Mozart la lucrări contemporane de mare dificultate. Repertoriul său a inclus câțiva ani cu succes roluri de tenor liric preum Rodolfo (La Bohme), Alfredo (La Traviata), Alfred (Die Fledermaus), Barinkay (Der Zigeunerbaron), Nemorino (L’elisir d’amore), Faust (Faust). Cu timpul, vocea sa a evoluat spre repertoriul spint, el abordând roluri ca Pinkerton (Madama Butterfly), Don José (Carmen), Radames (Aida), Cavaradossi (Tosca), Canio (Pagliacci), Turiddu (Cavalleria Rusticana), Don Carlo (Don Carlo) şi Manrico (Il Trovatore). În ultimii ani s-a dedicat repertoriului dificil pentru tenor dramatic, Otello (Otello), Calaf (Turandot), Samson (Samson et Dalila), Don Alvaro (La Forza del Destino) și wagnerian, Tannhäuser (Tannhäuser), Lohengrin (Lohengrin) şi Tristan (Tristan și Isolda). Printre dirijorii de renume cu care a colaborat se numără Zubin Mehta, Daniel Barenboim, Rafael Frühbeck de Burgos, Gennady Rozhdestvensky, Antonio Pappano, Lawrence Foster, Cristian Mandeal, Peter Ruzicka, Marek Jankovski, Horea Andreescu. A cântat pe scenele Filarmonicilor din München, Hamburg, Staatskappelle Berlin, Berliner Symphoniker, Staatskappelle Dresden, Santa Cecilia din Roma, The Royal Albert Hall, și la operele din București, Bratislava, Budapesta, Scala din Milano, Staatsoper din Berlin, Freiburg, Marseille, Melbourne, Palermo, Toulon și multe altele.

Sorin Coliban

Sorin Coliban s-a născut la București și a studiat la Academia de Muzică din orașul său natal. A cântat pe scene prestigioase, precum Royal Opera House Covent Garden, Opéra Bastille din Paris, Garnier și Théâtre du Châtelet, la San Francisco (1999), Santiago de Chile, Tel Aviv (2002), la Festivalul Rossini din Pesaro, la Opera din Monte Carlo, ș.a. Repertoriul său include roluri precum Filip al II-lea (Don Carlos), Fiesco (Simon Boccanegra), Procida (Les vêpres siciliennes), Raimondo (Lucia di Lammermoor), Ferrando (Il trovatore), Banquo (Macbeth), Don Giovanni și Comandorul (Don Giovanni), Capulet (Roméo et Juliette), Escamillo (Carmen), Colline (La Bohème), ș.a. Din repertoriul de concert, a interpretat lucrări precum Elias de Mendelssohn, Patimile după Matei de J.S.Bach, Recviemul de Verdi, Simfonia a 8-a de Mahler , Les Beatitudes de C. Franck, (Pater Profundus) și Simfonia a 9-a de Beethoven la Viena ,București, Hamburg, Bruxelles, Tel Aviv, Lyon și Dresda. Între anii 2004 și 2020, Sorin Coliban a fost membru permanent al ansamblului Volksoper din Viena și al Operei de Stat din Viena, unde a interpretat roluri precum Timur în Turandot, Eremitul (Der Freischütz), Der Bauer din Isteața de Orff, Tommaso în Tiefland de E. d’Albert, Basilio din Bărbierului din Sevilla, Konchak (Prințul Igor, 2017), ș.a. În sezoanele 2009 și 2010, Sorin Coliban și-a făcut debutul la Festivalul Bregenz în producțiile Aida (Ramfis) și Król Roger (Arhiepiscopul) de Szymanowski. Între 2009 și 2017, a cântat roluri importante la Opera de Stat din Viena, inclusiv Landgraful în Tannhäuser, Filippo (Don Carlos), Raimondo în Lucia di Lammermoor, Sarastro în Die Zauberflöte, ș.a. În vara anului 2013, a debutat la Festivalul de la Bayreuth în noua producție bicentenară a Inelului, regizată de Frank Castorf și dirijată de Kirill Petrenko. În 2015, a cântat rolul Peneios (Daphne) la Filarmonica din Berlin, sub conducerea lui Marek Janowski, Fasolt la Budapesta (MÜPA) cu Adam Fischer, precum și Don Giovanni și Don Pasquale în 2016 la Opera din Craiova, România. În 2017, a interpretat Sparafucile în Rigoletto si in 2021 Timur la Festivalul Oper im Steinbruch – St. Margarethen/Austria) și Recviemul de Verdi la Musikverein din Viena. După pandemie, a debutat la Scala din Milano într-o nouă producție a operei Salome de R. Strauss, februarie 2021 și în toamna aceluiași an a efectuat un turneu în Danemarca cu Ramfis (Aida), cu Opera Națională Daneză. Revine la Scala din Milano in 2022, cu rolul Sam din Bal Mascat de Verdi și rolul Gonzalo în opera contemporană The Tempest de Th. Adès. Tot în 2022, a debutat la MÜPA Budapesta în rolul Hunding din Die Walküre si a reluat rolul Fasolt în Aurul Rinului, în cadrul Festivalului „Zilele Wagner”. Cariera sa l-a purtat în septembrie 2023 în China unde a debutat rolul Regelui Heinrich din Lohengrin de R. Wagner la Opera din Shanghai și apoi la Viena cu Magicianul din Schwanda, cimpoierul de J. Weinberger într-o nouă producție la Theater an der Wien. În ianuarie 2024, a cântat rolul Hagen în “Der Ring an einem Abend” de R. Wagner – Loriot, în cadrul unui turneu în Germania (Berlin, München, Frankfurt, Stuttgart și Nürnberg), iar în vara lui 2024, a debutat la Bologna în rolul Fasolt într-o versiune concertantă a Aurul Rinului de R. Wagner, sub conducerea Maestrei Oksana Lyniv. În toamna aceluiași an a realizat cu succes un turneu împreuna cu soprana Teodora Gheorghiu și pianista Diana Ionescu în șase orașe din Romania precum și la Lausanne și Roma. În viitoarea stagiune va cânta, printre altele, într-o nouă producție Oedipus Rex de I. Stravinski și într-o versiune concertantă a operei Siegfried de R. Wagner la Opera din Bologna.

