Microexpoziție dedicată Zilei Internaționale a Bibliei, la Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca

Cu prilejul Zilei Internaționale a Bibliei, marcată anual în perioada 12–18 noiembrie, Biblioteca Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca, în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”, organizează miercuri, 13 noiembrie, o microexpoziție cu ediții biblice din fondul Timotei Cipariu.

Evenimentul se va desfășura la etajul I al Bibliotecii, începând cu ora 12:30, și va include alocuțiuni dedicate personalității lui Timotei Cipariu, de la a cărui naștere se împlinesc 220 de ani, precum și prezentări despre rolul Bibliei în cultura românească.

Potrivit părintelui prof. univ. dr. Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca și profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, această expoziție dorește să readucă în atenție atât importanța Sfintei Scripturi, cât și contribuția transilvăneanului Timotei Cipariu la cultura română:

„Facem această expoziție din fondul Timotei Cipariu pentru că vrem să cinstim memoria acestui ilustru gânditor român din Transilvania, întrucât se împlinesc 220 de ani de la nașterea sa. Vor fi expuse ediții valoroase ale Bibliei Vulgata (1760–1761) și ale Bibliei de la Blaj (1795), tipărite în ediții moderne sub egida Academiei Române, coordonate de dr. Ioan Chindriș.”

De asemenea, la eveniment vor lua parte reprezentanți ai Facultăților de Teologie Ortodoxă și Greco-Catolică din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”, care vor susține scurte comunicări dedicate temei expoziției.

Organizatorii îi invită pe clujeni să participe la această manifestare culturală și spirituală, dedicată Cuvântului lui Dumnezeu și valorilor care stau la temelia culturii românești.