Militarii decedați în accidentul aviatic din 21 noiembrie 2014 de la Iacobeni au fost comemorați în apropierea locului tragediei

Vineri, 21 noiembrie 2025, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, în localitatea Iacobeni din județul Sibiu, a fost oficiată slujba Parastasului în memoria victimelor tragicului accident de aviație petrecut în 21 noiembrie 2014 la granița dintre localitățile Mălâncrav și Iacobeni.

Atunci, un elicopter militar IAR-330 PUMA de la Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” s-a prăbușit, iar nouă militari au murit și altul a fost grav rănit.

Ceremonialul a debutat la ora 11, cu o depunere de coroane la monumentul ridicat în centrul localității Iacobeni în memoria acestora. Slujba Parastasului a fost oficiată de preotul capelan Sorin Medrea, de la Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” din Câmpia Turzii, împreună cu preotul capelan Emanuel Cășvean, de la Regimentul 50 Rachete Antiaeriene “Andrei Mureșianu” din Florești, județul Cluj.

La sfârșitul slujbei, părintele Sorin Medrea a pus la sufletul celor prezenți un cuvânt de învățătură despre rolul și jertfa militarului pe timp de pace, cât și despre eroismul și disponibilitatea spre sacrificiu pe care cei care aleg cariera în domeniul Apărării trebuie să le insufle societății de astăzi.

La slujbă au luat parte un detașament de militari de la Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”, alături de localnici și oficialități locale, în frunte cu primarul Ioan Maca.

Elicopterul de la Baza 71 Aeriană prăbușit în 21 noiembrie 2014 se afla în misiune, urmând să participe la un exerciţiu în Poligonul Cincu.

Cinste și onoare memoriei lor!

Comandor Artur-Grigore Palfi

Căpitan comandor Corneliu-Gabriel Titiana (decedat pe 8 decembrie)

Căpitan medic Rareş-Cosmin Moldovan

Căpitan Răzvan-Aurel Modovan

Sublocotenent inginer Andrei-Cătălin Apostol

Maistru militar clasa I Paul Bădescu

Maistru militar clasa II Ioan-Dorin Fodor

Maistru militar clasa III Vasile-Marian Gadalean

Maistru militar clasa III Constantin-Dorin Filip

Dumnezeu să-i odihnească în pace!