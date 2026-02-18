Minciuna are picioare scurte

Minciuna este o slăbiciune care întunecă sufletul și ruinează încrederea dintre oameni. Deși uneori pare o cale ușoară de a scăpa dintr-o situație, ea nu aduce niciodată pace, ci doar neliniște și dezbinare. Adevărul, chiar dacă uneori doare, este singurul care poate zidi și vindeca relațiile.

Sfânta Scriptură este categorică: „Buzele mincinoase sunt urâciune înaintea Domnului, iar cei ce lucrează adevărul sunt plăcuți Lui” (Pilde 12, 22). Minciuna nu are temei și, așa cum spune înțelepciunea populară, „are picioare scurte”: repede se descoperă și repede se întoarce împotriva celui ce a rostit-o.

Sfântul Ioan Gură de Aur sublinia: „Nimic nu-l aseamănă pe om mai mult cu diavolul ca minciuna, căci acesta este tatăl minciunii.” Prin contrast, omul cinstit și sincer se aseamănă cu Hristos, Care a spus: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața” (Ioan 14, 6).

Din perspectiva bunelor maniere, minciuna este semn de lipsă de educație și de respect față de celălalt. Ea trădează lipsă de caracter și rupe legătura de încredere care este fundamentul oricărei relații sănătoase. Omul cu adevărate maniere alege să fie sincer, să își recunoască greșeala și să caute îndreptarea.

În familie, minciuna aduce tensiune și răceală, în prietenie aduce dezamăgire, iar în societate duce la neîncredere și dezordine. În schimb, sinceritatea aduce pace, întărește legăturile și creează o atmosferă de încredere.

Roadele adevărului sunt libertatea, pacea sufletului și respectul celorlalți. „Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi” (Ioan 8, 32). Adevărul eliberează de teamă, de ascunzișuri și de rușine, dând curaj și demnitate celui ce îl iubește.

De aceea, să ne ferim de minciună, oricât de mică ar părea, și să iubim adevărul. Numai așa putem trăi frumos, cu demnitate și cu noblețe, lăsând în urmă încredere și bucurie.