Mineral Expo Cluj 2026 la Muzeul de Artă Cluj-Napoca

Între 20 și 22 februarie 2026, Muzeul de Artă Cluj-Napoca găzduiește Salonul de Minerale, Bijuterii, Geme și Fosile – Mineral Expo, eveniment dedicat pasionaților de geologie, estetică și creații naturale.

Ediția din acest an aduce în prim-plan crisocola, un silicat de cupru apreciat pentru nuanțele sale intense de albastru și verde și pentru formele spectaculoase modelate în timp de procesele geologice. Piesele expuse vor fi prezentate într-un cadru muzeal, punând în evidență frumusețea și complexitatea lumii minerale.

Organizatorii propun o abordare educațională și științifică, oferind vizitatorilor informații despre originea și structura cristalelor, dar și despre transformarea lor în bijuterii sau obiecte decorative. În același timp, expoziția are și o componentă comercială, publicul având posibilitatea de a achiziționa cristale brute sau șlefuite, bijuterii din pietre semiprețioase, obiecte decorative și mărțișoare realizate din minerale naturale.

Evenimentul se desfășoară la Muzeul de Artă Cluj-Napoca, în Piața Unirii nr. 30, între orele 10:00 și 18:00, iar intrarea este liberă.