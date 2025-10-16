Mioara Velicu, glasul Moldovei autentice

În această ediție a emisiunii „Arhiva de folclor”, invitată este una dintre cele mai îndrăgite și respectate interprete de muzică populară din România – Mioara Velicu.

Dialogul poartă ascultătorii prin universul copilăriei și al formării artistei, născută în satul Ireasca, comuna Gohor, județul Galați, într-o familie în care cântecul tradițional era nelipsit. Invitata evocă începuturile sale pe scena folclorică, debutul ca solistă, apoi perioada de maturitate artistică și consacrarea.

De-a lungul unei cariere impresionante, Mioara Velicu a cucerit publicul prin autenticitatea interpretării, rafinamentul expresiei și frumusețea unică a timbrului său vocal. În emisiune, artista vorbește cu emoție despre familie, turnee, premiile obținute și bucuria de a duce mai departe cântecul neamului, cu aceeași prospețime și dăruire ca în tinerețe.

Ascultătorii sunt invitați să redescopere povestea unui glas emblematic pentru folclorul românesc, o voce care a înnobilat scena muzicii populare din Moldova și din întreaga țară.