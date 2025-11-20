Mitropolitul Andrei a deschis ciclul serilor duhovnicești organizate în Postul Crăciunului 2025 de ASCOR Cluj-Napoca

Joi, 20 noiembrie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a deschis ciclul serilor duhovnicești organizate în Postul Nașterii Domnului de Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR) – Filiala Cluj-Napoca și a susținut conferința intitulată sugestiv „Cuvânt către tineri”.

De la ora 20:00, în aula Facultății de Teologie Ortodoxă, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a susținut conferința „Cuvânt către tineri”, deschizând astfel ciclul serilor duhovnicești organizate în fiecare joi din Postul Crăciunului de ASCOR Cluj-Napoca. Conferința a fost urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri.

Au participat studenți și elevi de la cele două instituţii de învăţământ teologic din municipiu (Facultatea de Teologie Ortodoxă și Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”), numeroși tineri din cadrul ASCOR Cluj-Napoca și credincioși clujeni.

În cuvântul său, ierarhul a vorbit despre Praznicul Nașterii Domnului și despre importanța postului ca perioadă de pregătire duhovnicească, oferind tinerilor repere și îndemnuri pentru trăirea credinței în mod autentic. Înaltpreasfinția Sa a adus în atenție exemple de tineri și oameni cu viață sfântă, atât din Sfânta Scriptură, cât și din istoria recentă, arătând că mărturia lor rămâne un model și un sprijin pentru generația de astăzi.

Pornind de la aceste exemple, Mitropolitul Clujului i-a încurajat pe cei prezenți să devină și ei misionari ai lui Hristos, acolo unde trăiesc, studiază sau lucrează.

„Frățiile voastre să fiți misionari buni ai Domnului Iisus Hristos și să îi determinați și pe alții să fie creștini buni”, a subliniat ierarhul, evidențiind rolul esențial al tinerilor în viața și dinamica Bisericii.

Conferința a fost moderată de preotul Ciprian Negreanu, duhovnicul ASCOR Cluj-Napoca, și a fost transmisă live pe canalul de YouTube și pe paginile de Facebook Radio Renașterea și ASCOR Cluj-Napoca.

„De-a lungul anilor, am putut observa prețuirea și grija pe care Înaltpreasfințitul Părinte Andrei le poartă celor tineri și felul în care se străduiește neobosit să ne călăuzească pe un drum luminos, în negurile lumii care ne acaparează din toate părțile. Figuri precum Sfântul Mucenic Ioan Valahul, Sfântul Mucenic Evghenie Rodionov sau Pier Giorgio Frasati îi sunt atât de dragi Înaltpreasfinției Sale, care ni-i oferă cu inimă deschisă și blândă ca exemple demne de urmat într-o viață atât de zbuciumată. Înaltpreasfințitul Andrei a fost mereu alături de noi și ne-a ajutat în activitățile ASCOR-ului: în cadrul conferințelor, la Marșul pentru Viață, în tabăra de vară pentru studenți sau în taberele pentru copii organizate de Arhiepiscopie. Ne bucurăm mult să îl avem în mijlocul nostru și că își găsește timpul necesar pentru a se implica, la rândul său, în creșterea și devenirea noastră duhovnicească”, a spus Daria Pop, membră ASCOR.

Anual, în cele două mari posturi de peste an – Postul Paștilor și Postul Crăciunului – ASCOR Cluj-Napoca organizează, în fiecare seară de joi, câte o întâlnire duhovnicească. Sunt invitaţi ierarhi, clerici, teologi și profesori pentru a adresa cuvinte folositoare şi pentru a dialoga cu tinerii pe teme de credință și spiritualitate ortodoxă.

„Conferinţele, cu o tradiţie de peste 30 de ani, ne invită şi ne învaţă să pătrundem mai adânc în trăirea spiritualităţii creştin ortodoxe, mai ales în perioadele de post, unde se cade să ne îndreptăm mai atent către rugăciune, fapte bune și urmarea poruncilor lui Dumnezeu. Întâlnirile, cu persoane marcante ale Ortodoxei româneşti, dar şi cu renumiți profesori sau oameni de cultură, au scopul ca studenţii clujeni să aibă posibilitatea să asiste, dar să şi participe la dialoguri cu invitaţii”, conform organizatorilor.

În perioada următoare vor conferenția următorii invitați: pr. lect. univ. dr. Paul Siladi, cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca (27 noiembrie); Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului (4 decembrie); și Preasfințitul Părinte Macarie Drăgoi, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord (11 decembrie).

Program liturgic-duhovnicesc pentru elevii şi studenţii teologi

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului