Mitropolitul Andrei a oficiat Denia Acatistului Bunei Vestiri la Mănăstirea Nicula

În săptămâna a V-a din Postul Paştilor, vineri seara, 27 martie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a oficiat Denia Acatistului Bunei Vestiri (a Imnului Acatist), înconjurat de un sobor de clerici, la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Nicula, județul Cluj.

Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol, arhidiaconul Claudiu Grama, starețul Mănăstirii Nicula, arhimandritul Iustin Miron, protopopul de Gherla, preotul Iulian Paul Isip, și alți slujitori din cadrul așezământului monahal.

La finalul deniei, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură despre importanța și semnificația Deniei Acatistului Bunei Vestiri. De asemenea, ierarhul a evidențiat patru motive teologice pentru care o preacinstim pe Maica Domnului:

Este Născătoare de Dumnezeu;

A fost fecioară înainte de naștere, în timpul nașterii și după naștere, pururea fecioară;

Este mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii;

Este făcătoare de minuni și pururea rugătoare pentru noi.

Denia Imnului Acatist

Denia Acatistului Bunei Vestiri (a Imnului Acatist) amintește de întruparea lui Hristos și de intervenția miraculoasă a Fecioarei Maria în vederea eliberării Constantinopolului de invazia perșilor și a avarilor (7 august 626). În semn de recunoștință, poporul a petrecut noaptea victoriei rugându-se în biserica Maicii Domnului din Vlaherne.

Conform rânduielii, această slujbă se săvârșește în fiecare an, vineri seara, în săptămâna a cincea din Postul Sfintelor Paşti.

Acatistul Bunei Vestiri este alcătuit din 12 condace și 12 icoase. Această compoziție, atribuită patriarhului Serghie al Constantinopolului, dă expresie, în formă poetică, învățăturii Bisericii despre Maica Domnului, fiind unul dintre cele mai cunoscute imne de laudă închinate Fecioarei Maria.

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Mănăstirea Nicula