Mitropolitul Andrei a oficiat Denia Canonului celui Mare la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca | Postul Mare 2026

Luni, 23 martie 2026, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a oficiat Denia Canonului celui Mare al Sfântului Andrei Criteanul, potrivit rânduielii speciale din săptămâna a cincea a Postului Paștilor*.

În rugăciune, alături de ierarh s-au aflat slujitori ai Catedralei, profesori, studenți și elevi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă și de la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din municipiu, precum și numeroși credincioși clujeni. Aceștia au rostit împreună cu strana cele 250 de stihiri, urmate de invocația: „Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă!”, cerere care amintește de rugăciunea vameșului din prima duminică a perioadei Triodului.

Răspunsurile la strană au fost date de Corul bărbătesc „Adoremus Dominum” al Facultății de Teologie Ortodoxă, dirijat de pr. lect. univ. dr. Daniel Mocanu.

La finalul Deniei, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, în care le-a vorbit celor prezenți despre rolul și importanța pocăinței în viața creștinului. Înaltpreasfinția Sa a arătat că Denia Canonului celui Mare reprezintă una dintre cele mai puternice îndemnuri la nevoință, pocăință și îndreptare sufletească, fiind o rânduială de rugăciune pe care Biserica o pune înaintea credincioșilor în perioada Postului Mare, pentru a-i ajuta să se apropie mai mult de Dumnezeu.

Slujba a fost transmisă în direct pe frecvențele Radio Renașterea: 91 MHz la Cluj, 99.1 MHz la Huedin și 102 MHz la Bistrița, precum și în format video pe paginile oficiale de YouTube și Facebook ale postului de radio.

Canonul Pocăinței

Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul se citește în prima săptămână din Postul Paștilor, în patru părți, în zilele de luni, marți, miercuri și joi, în cadrul Pavecerniței Mari. De asemenea, în miercurea din săptămâna a cincea din Postul Mare, se citește integral, în cadrul slujbei numite „Denia Canonului celui Mare”. Deniile, slujbe specifice Postului Mare, sunt utrenii care se săvârşesc în seara zilei precedente. Astfel, Denia Canonului cel Mare este utrenia zilei de joi, oficiată miercuri seara.

*Întrucât anul acesta, miercurea din săptămâna a cincea din Postul Paștilor, 25 martie, coincide cu Praznicul Bunei Vestiri, îndrumările liturgice și tipiconale prevăd mutarea Deniei Canonului celui Mare în ziua de luni seara, 23 martie. Această prevedere este menționată și în Anuarul liturgic și tipiconal pe anul 2026, publicat de Patriarhia Română.

Din punct de vedere al structurii, Canonul cel Mare – scris de Sfântul Andrei Criteanul († circa 740 d.Hr.) – este cel mai extins imn liturgic din cultul ortodox, alcătuit din nouă cântări, acestea sunt compuse la rândul lor din stihiri scurte de pocăință, 250 la număr, ritmate de invocația „Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă”, cerere care amintește de rugăciunea vameșului din prima duminica a perioadei Triodului.

Conform Sfinților Părinți, scopul acestui canon este să ne readucă aminte de starea noastră de păcătoșenie, de necesitatea chemării numelui lui Iisus Hristos în inima noastră și de importanța pe care o are pocăința în viața noastră.

Mai multe fotografii AICI

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului