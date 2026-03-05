Mitropolitul Andrei a oficiat Liturghia Darurilor la Paraclisul Colegiului Ortodox din Cluj-Napoca | Postul Mare 2026

Joi, 5 martie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, i-a binecuvântat pe profesorii și elevii de liceu de la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca.

Cu acest prilej, în Paraclisul Colegiului Ortodox, de la ora 12:00, Părintele Mitropolit Andrei, înconjurat de un sobor de clerici, a oficiat Liturghia Darurilor mai înainte sfințite, numită și a Sfântului Grigorie Dialogul, Episcopul Romei.

Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, secretarul eparhial – preotul Eugen Adrian Truța, directorul Colegiului Ortodox – pr. conf. univ. dr. Liviu Vidican-Manci, directorul-adjunct al instituției de învățământ teologic – pr. prof. Andrei Mureșan, duhovnicul școlii – preotul Ionuț Arieșan și alți părinți profesori.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Colegiului Ortodox, dirijat de pr. prof. dr. Petru Stanciu.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, vorbindu-le elevilor despre bărbăția duhovnicească pe care trebuie să o avem noi, creștinii, în lupta cu răul, pentru a ieși biruitori, potrivit îndemnului Sfântului Apostol Pavel: „Luptă-te lupta cea bună a credinţei, cucereşte viaţa veşnică la care ai fost chemat şi pentru care ai dat bună mărturie înaintea multor martori” (I Timotei 6, 12).

De asemenea, i-a îndemnat să devină pildă pentru cei din jur și să fie buni mărturisitori ai lui Hristos într-o lume tot mai secularizată, amintindu-le cuvintele Mântuitorului: „Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi roadă să aduceţi, şi roada voastră să rămână” (Ioan 15, 16).

Părintele director Liviu Vidican-Manci a mulțumit ierarhului pentru binecuvântare și prezență în mijlocul comunității instituției de învățământ teologic clujean.

Apoi, pe elevii care au participat la Liturghie și s-au împărtășit în număr mare, Părintele Mitropolit i-a binecuvântat și le-a dăruit cartea „Spovedania și Liturghia salvează omenirea”, semnată de Înaltpreasfinția Sa, apărută la Editura Renașterea a Arhiepiscopiei Clujului.

O școală cu tradiție

Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” își desfășoară neîntrerupt activitatea din anul 1952, din momentul desființării abuzive de către regimul comunist a Institutului Teologic Ortodox Roman din Cluj, care a funcționat în perioada 1924-1952.

Din anul 2012, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, școala s-a deschis și spre ciclul primar și gimnazial, întrucât solicitările comunității erau evidente, dar și pentru că se dorea reînvierea celor două școli închise abuziv de comuniști: Liceul Ortodox „Mitropolitul Simion Ștefan” și Liceul Ortodox „Doamna Stanca”. Mitropolitul Nicolae Colan a fost cel care în 1944 a pus bazele primului liceu confesional, Liceul Ortodox de băieți „Mitropolitul Simion Ștefan”, iar în 1946 a deschis porțile și Liceului Ortodox de fete „Doamna Stanca”.

Din luna august 2021, fostul Seminar Teologic Ortodox a dobândit titulatura de Colegiu Ortodox, prin Ordinul Ministerului Educației 4593/05.08.2021, și tot de atunci a fost ales ca patron spiritual Mitropolitul Nicolae Colan (1893-1967), Episcop al Eparhiei Vadului, Feleacului și Clujului în perioada 1936-1957, cel căruia i se datorează începuturile învățământului preuniversitar la Cluj-Napoca.

Anul școlar 2025-2026 a început cu un efectiv de 1.109 de elevi, la cele trei cicluri de învățământ: primar, gimnazial și liceal, în creștere față de anul trecut.

Elevii din ciclul primar își desfășoară activitatea la sediul situat pe strada Avram Iancu, nr. 6; cei din ciclul gimnazial în clădirea de pe strada Meseriilor, nr. 20, unde există și o bisericuță cu hramul „Sfânta Ecaterina”, unde elevii participă frecvent la programul de rugăciune; iar cei din ciclul liceal învață la sediul central, situat în Piața Avram Iancu, nr. 18, unde se află capela cu hramul „Sfinții Trei Ierarhi”, amenajată între anii 1977-1987, sfințită la data de 30 ianuarie 1992 și resfințită la data de 25 noiembrie 2021, de Mitropolitul Andrei și Episcopul-vicar Benedict.

Din toamna anului 2023, elevii de gimnaziu învăță într-o nouă clădire, modernizată și dotată printr-un proiect european, investiție ce a costat peste 3 milioane de euro. Clădirea a fost inaugurată la începutul anului școlar, luni, 11 septembrie 2023. Lucrările de modernizare și extindere au fost realizate, prin finanțare europeană, de Primăria municipiului Cluj-Napoca. În urma acestora, capacitatea clădirii, unde învață elevii din ciclul gimnazial de la Colegiul Ortodox, a crescut de la 276 la 400 elevi. Corpul existent al școlii a fost supraetajat cu un nivel, spațiu în care au fost amenajate 5 noi săli de clasă. După modernizare, întreaga clădire beneficiază de: 16 săli de clasă, 5 laboratoare, o sală profesorală, o sală de muzică, o sală de pictură, o sală festivă multifuncțională, o sală de mese, precum și o bibliotecă și o arhivă.

Din toamna anului 2012 până în prezent, instituția de învățământ teologic este condusă de pr. conf. univ. dr. Liviu Vidican-Manci, care este și cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Școala funcționează pe principiul subordonării ierarhice si al ascultării canonice față de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, desfășurându-și activitatea sub supravegherea Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

Mai multe fotografii AICI

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului