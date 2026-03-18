Mitropolitul Andrei a oficiat Liturghia Darurilor la Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca | Postul Mare 2026

Miercuri, 18 martie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, i-a binecuvântat pe profesorii și studenții de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Cu acest prilej, de la ora 12:00, în Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din Campusul Universitar „Nicolae Ivan”, Părintele Mitropolit Andrei a oficiat Liturghia Darurilor mai înainte sfințite, înconjurat de un sobor de părinți profesori, în frunte cu decanul instituției de învățământ teologic – arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul bărbătesc „Adoremus Dominum” al Facultății de Teologie Ortodoxă, dirijat de pr. lect. univ. dr. Daniel Mocanu.

La momentul rânduit din cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit întru diacon pe dr. Dacian But-Căpușan, cercetător la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Prof. Univ. Dr. Andrei, care este și cadru universitar al facultății, a rostit un cuvânt de învățătură în cadrul căruia a afirmat că „prin Crucea Domnului nostru Iisus Hristos devenim biruitori ai păcatului”.

În Evanghelia după Ioan citim: „Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3, 16), iar în acest sens ierarhul a subliniat că iubirea desăvârșită a lui Dumnezeu față de oameni s-a concretizat prin jertfa Mântuitorului Iisus Hristos pe Sfânta Cruce.

Decanul facultății, arhim. prof. Teofil Tia, a mulțumit ierarhului pentru binecuvântare și prezență în mijlocul comunității instituției de învățământ teologic clujean. Totodată, în semn de prețuire și recunoștință, i-a dăruit o icoană cu Sfântul Ierarh Spiridon, pictată de un student de la specializarea Artă Sacră.

Apoi, pe profesorii și studenții care au participat la Liturghie și s-au împărtășit în număr mare, Părintele Mitropolit Andrei i-a binecuvântat și le-a dăruit cartea „Spovedania și Liturghia salvează omenirea”, semnată de Înaltpreasfinția Sa, apărută la Editura Renașterea a Arhiepiscopiei Clujului.

Scurt istoric

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca își are începuturile în anul 1924, prin înființarea Institutului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, de către vrednicul de pomenire Episcopul Nicolae Ivan. După o istorie frământată, în care activitatea institutului a fost chiar sistată (între 1952–1990), potrivit protocoalelor încheiate între Ministerul Învățământului și Patriarhia Română, începând din anul universitar 1992–1993, Institutul Teologic din Cluj, reînființat în 1990, a fost integrat în Universitatea Babeș-Bolyai, primind numele de Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca.

Din luna decembrie a anului 2013, Facultatea de Teologie Ortodoxă își desfășoară activitatea în Campusul Universitar „Nicolae Ivan”, situat pe strada Episcop Nicolae Ivan, în cartierul Mărăști.

Piatra de temelie a Campusului a fost pusă pe 23 mai 2011. Clădirea noului sediu al Facultăţii de Teologie Ortodoxă este la ora actuală cea mai modernă din ţară, cu săli de curs, bibliotecă, capelă, laboratoare de restaurare și pictură, amfiteatre, o aulă modernă, cu peste 350 de locuri, și birouri pentru corpul profesoral.

Campusul este ridicat pe un teren de circa 5.000 de metri pătraţi oferit de Primăria Cluj-Napoca şi Consiliul Local Cluj-Napoca în memoria Episcopului Nicolae Ivan, ctitorul Eparhiei reînființate a Clujului şi al primei Academii Teologice Ortodoxe. Alături de noul sediu al Facultăţii de Teologie este construit un cămin pentru studenţi, cu o capacitate de 100 de locuri, inaugurat în anul 2016. Construcția întregului edificiu universitar a fost realizată prin implicarea directă și jertfelnică a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

Astăzi, facultatea oferă 4 specializări la nivel de licență: Teologie Pastorală, Teologie Didactică, Teologie Asistență Socială și Artă Sacră; 7 specializări la nivel de master: Bioetică – Morală, Etică și Deontologie; Consiliere Pastorală și Asistență Psihosocială; Istoria religiilor – Geopolitica religiilor monoteiste (creștinism, iudaism, islam); Doctrină, Hermeneutică și Istorie Bisericească; Pastorație și viață liturgică; Artă Sacră – conservarea, restaurarea și crearea bunurilor culturale; „Master of Advanced Research in Orthodox Theology and Religious Studies” (în limba engleză); 11 specializări la nivel doctoral: Spiritualitate Ortodoxă, Muzică Bisericească și Ritual, Teologia Vechiului Testament (cu elemente de arheologie biblică și limbă ebraică), Studiul biblic și exegetic al Noului Testament, Istoria Bisericii Ortodoxe Române (cu noțiuni de paleografie), Misiologie și Ecumenism, Istorie Bisericească Universală, Morală Creștină, Teologie Pastorală, Drept Canonic Ortodox și Teologie Fundamentală (Apologetică).

Mai multe fotografii AICI

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului