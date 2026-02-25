Mitropolitul Andrei a oficiat prima Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite din Postul Mare, în ziua în care se împlinesc 36 de ani de la hirotonia întru arhiereu a Înaltpreasfinției Sale

Miercuri, 25 februarie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a oficiat prima Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite din Postul Mare, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.

Din sobor au făcut parte clerici de la Centrul Eparhial, slujitori ai Catedralei și părinți profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din municipiu, în frunte cu eclesiarhul catedralei – arhim. lect. univ. dr. Simeon Pintea.

La finalul slujbei, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un scurt cuvânt de învățătură, în cadrul căruia a subliniat rolul și importanța Postului Mare.

„Dăm slavă Bunului Dumnezeu că, încă o dată, am început această perioadă duhovnicească profundă și plină de rugăciune. Cartea din care se oficiază slujbele în această perioadă se numește Triodul, iar această carte ne spune că, precum postim de bucate, așa să postim și de răutate, pentru că altfel postul nostru nu are nicio valoare. (…) Dorim ca postul acesta să ne fie plin de liniște și de pace, iar Sărbătoarea Paștilor să o ajungem cu multă bucurie”, a subliniat ierarhul.

Momentul liturgic a avut o semnificație aparte, deoarece în această zi se împlinesc 36 de ani de la hirotonia întru arhiereu a Înaltpreasfinției Sale.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a fost hirotonit arhiereu-vicar pentru Episcopia de Alba Iulia la 25 februarie 1990, în Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, de către un sobor de ierarhi condus de vrednicul de pomenire Mitropolit Antonie Plămădeală al Ardealului. În data de 4 martie a același an a fost numit Episcop-locotenent al Episcopiei Alba Iuliei, iar din luna iunie a devenit Episcop titular. În 16 iulie 1998, Episcopia Alba Iuliei a fost ridicată la rangul de Arhiepiscopie, iar titularul ei la rangul de arhiepiscop. În data de 18 martie 2011, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales în scaunul vacant de Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, şi a fost instalat de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la data de 25 martie 2011, de praznicul Bunei Vestiri, în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. După reorganizarea administrativ-bisericească din Transilvania, este Mitropolit al Clujului, Maramureşului şi Sălajului (Ardealul de Nord), respectiv al celei de-a doua mitropolii ardelene, având Reşedinţa mitropolitană în Cluj-Napoca.

Program liturgic-duhovnicesc în prima săptămână din Postul Mare

În prima săptămână a Postului Sfintelor Paști 2026, la Catedrala Mitropolitană, numeroși credincioși clujeni, profesori, studenți și elevi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai și de la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din municipiu, precum și de la alte facultăți din oraș, participă la slujbele specifice acestei perioade. La finalul fiecărei seri de rugăciune, un invitat special rostește un cuvânt de învățătură, meditând împreună cu cei prezenți asupra perioadei pregătitoare și premergătoare sărbătorii Învierii Domnului.

Programul duhovnicesc de anul acesta a fost deschis duminică seara, 22 februarie, de către Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, care a oficiat Vecernia iertării, urmată de programul catehetic duminical.

În primele patru zile ale Postului Mare, 23–26 februarie, de la ora 18:00, la Catedrala Mitropolitană este săvârșită slujba Pavecerniței Mari, în cadrul căreia este citit Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, împărțit în patru părți.

Joi, 26 februarie, de la ora 18:00, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul va oficia slujba Pavecerniței Mari, în cadrul căreia va fi citită ultima parte a Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, iar la final va rosti un cuvânt de învățătură.

Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul se citește în prima săptămână din Postul Paștilor, în patru părți, în zilele de luni, marți, miercuri și joi, în cadrul Pavecerniței Mari. De asemenea, în miercurea din săptămâna a cincea din Postul Mare, se citește integral, în cadrul slujbei numite „Denia Canonului cel Mare”.

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului