Mitropolitul Andrei a participat la ceremonia aniversară dedicată împlinirii a 35 de ani de la înființarea Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB)

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a participat la ceremonia aniversară dedicată împlinirii a 35 de ani de la înființarea Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB), desfășurată sub genericul „35 de ani în inima Cetății”. Evenimentul a avut loc vineri, 15 mai 2026, de la ora 10:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia.

Manifestarea a reunit reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, ai Guvernului României și ai Ministerului Educației și Cercetării, membri ai corpului diplomatic acreditat în România, rectori și reprezentanți a peste 60 de universități din România, autorități publice locale și județene, precum și reprezentanți ai conducerilor principalelor instituții partenere ale Consiliului Național al Rectorilor, găzduit în acest an de Universitatea „1 Decembrie 1918”.

În debutul evenimentului aniversar, moderat de către jurnalistul Emanuel Drăgușin, prof. univ. dr. Daniel Breaz, rectorul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a rostit un cuvânt de deschidere în care a evidențiat implicarea instituției de învățământ universitar în arealul academic național și internațional și în mijlocul comunității albaiuliene. De asemenea, rectorul universității din Cetatea Marii Uniri a subliniat faptul că instituția de învățământ a încheiat pe parcursul timpului parteneriate în numeroase țări ale lumii, reunind studenți de pe mai multe continente.

În continuare, în calitate de membri fondatori ai Universității „1 Decembrie 1918” din vechea Cetate a Bălgradului, au rostit alocuțiuni Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, Ioan Bele, fost vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, și Ioan Rus, fost senator în Parlamentul României, prilej cu care au reiterat momentele ce au marcat înființarea propriu-zisă a instituției de învățământ universitar.

În cuvântul său, Părintele Mitropolit Andrei, unul dintre principalii fondatori ai universității, a vorbit despre începuturile instituției și despre cei care au contribuit la dezvoltarea acesteia:

„Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Evrei, capitolul 13, versetul 7, ne spune: «Aduceţi-vă aminte de înaintaşii voştri, băgaţi bine de seamă cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa» (Evrei 13, 7). Astăzi ne aducem aminte de înaintașii noștri. Împreună cu alți oameni care au pus puternic umărul la înființarea acestei universități, am avut bucuria de a întemeia această instituție de învățământ. Primul rector, Dumnezeu să-l ierte, a fost profesorul Iuliu Paul, un specialist deosebit și un om hâtru, care știa o mulțime de maxime. Îmi amintesc una dintre ele, referitoare la universitatea noastră: «Sunt posibilități posibile și imposibile». După domnul profesor Iuliu Paul a venit domnul profesor Iacob Mârza, apoi domnul profesor Moise Achim, cel de-al treilea rector, pe care mă bucur că astăzi l-am întâlnit aici, împreună cu domniile voastre.”

În încheiere, ierarhul a adresat un mesaj de binecuvântare conducerii, profesorilor și studenților universității:

„Dacă am început cu un cuvânt din Sfânta Scriptură, la fel voi încheia, cu un gând care este, de fapt, o urare pe care o adresez domnului rector Daniel Breaz, profesorilor și studenților universității. Ea este luată din cea de-a treia epistolă sobornicească a Sfântului Ioan Teologul: «Să mergeți bine cu sănătate, precum bine mergeți cu sufletul» (3 Ioan 1, 2). Chiar dacă trăim într-o lume care se secularizează, eu vreau să cred că românii noștri sunt credincioși. La mulți ani!”

De asemenea, au mai rostit alocuțiuni și mesaje de felicitare: Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, domnul Nicușor Dan, președintele României (printr-un mesaj video), Mihai Dimian, Ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, Președintele Consiliului Național al Rectorilor din România, Nicolae Albu, Prefectul Județului Alba, Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba, și Gabriel Pleșa, Primarul Municipiului Alba Iulia, precum și alți distinși invitați, care au punctat contribuția esențială a UAB pe piața muncii, la nivel național și local.

„La acest moment festiv, țin să-mi exprim prețuirea mea imensă față de Universitatea «1 Decembrie 1918» din Alba Iulia, care este o nobilă instituție academică. De 35 de ani, aceasta este eficientă și prosperă datorită distinșilor profesori universitari care dau dovadă de competență și de hărnicie creatoare. Îndrăznesc, astăzi, aici, să afirm că oricâtă ingeniozitate și oricât zel am avea, nu este suficient, dacă nu avem credință în Dumnezeu. Aceasta este absolut necesară, credința în Dumnezeu, spre care noi, oamenii, gravităm, precum pământul spre soare, cum inspirat spunea oarecând filozoful antic Platon. Fără Dumnezeu, toate lucrurile sunt sumbre și dificile și pe noi ne cuprind disperarea și confuzia. Dar când Dumnezeu este așezat în centrul vieții noastre, aceasta devine minunată, se umple de sens și de frumusețe senină, iar noi devenim apți de împlinirea celor mai legitime aspirații”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu, în cuvântul adresat celor prezenți.

Autor: Pr. Oliviu Botoi / Arhiepiscopia Alba Iuliei și Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Diac. Ștefan Bretoiu / Radio Reîntregirea și Rareș Țetcu