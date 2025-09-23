Radio Renașterea

Mitropolitul Andrei: Comemorarea poetului Ioan Alexandru, la 25 de ani de la trecerea la Domnul

sept. 23, 2025 | Mitropolitul Andrei - Predici

Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit marți, 23 septembrie 2025, la Mănăstirea Nicula, cu prilejul comemorării a 25 de ani de la trecerea la Domnul a poetului creștin Ioan Alexandru.

