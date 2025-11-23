Radio Renașterea

Mitropolitul Andrei: „Comoară în cer” | Predică la Duminica a 26-a după Rusalii | 2025

nov. 23, 2025 | Mitropolitul Andrei - Predici

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit în Duminica a 26-a după Rusalii (a bogatului căruia i-a rodit țarina), 23 noiembrie 2025, în Parohia Ortodoxă Cășeiu, Protopopiatul Dej, județul Cluj.

