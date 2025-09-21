Radio Renașterea

Mitropolitul Andrei: „Crucea vieții” | Predică la Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci | 2025

sept. 21, 2025 | Mitropolitul Andrei - Predici

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit în Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos), 21 septembrie 2025, la Biserica „Sfânta Treime” din Măguri, Protopopiatul Huedin, județul Cluj, cu prilejul sfințirii lăcașului de cult.

