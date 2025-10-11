Radio Renașterea

Mitropolitul Andrei: Cuvânt la Evenimentul muzical „Cântările Cerului”, ediția a III-a, Cluj-Napoca

oct. 11, 2025 | Mitropolitul Andrei - Predici

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit în cadrul evenimentului muzical „Cântările Cerului”, ediția a III-a, desfășurat sâmbătă, 11 octombrie 2025, la Sala Polivalentă (BT Arena) din Cluj-Napoca. Evenimentul a reunit aproximativ 4.000 de copii și tineri, care au format cel mai mare cor al tinerilor ortodocși din România, aceștia cântând în fața a peste 5.000 de spectatori.

