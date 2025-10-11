Mitropolitul Andrei: Cuvânt la Evenimentul muzical „Cântările Cerului”, ediția a III-a, Cluj-Napoca

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit în cadrul evenimentului muzical „Cântările Cerului”, ediția a III-a, desfășurat sâmbătă, 11 octombrie 2025, la Sala Polivalentă (BT Arena) din Cluj-Napoca. Evenimentul a reunit aproximativ 4.000 de copii și tineri, care au format cel mai mare cor al tinerilor ortodocși din România, aceștia cântând în fața a peste 5.000 de spectatori.
Cuvânt IPS Andrei: Biserica mitropolitană din Feleac, pilon de cultură românească lângă Clujul regal
Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit sâmbătă, 11 octombrie 2025, la conferința cu tema „Biserica...