Mitropolitul Andrei: Cuvânt la finalul Pelerinajului „La Nicula colo-n deal” | 14 august 2025

Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit joi, 14 august 2025, la finalul tradiționalului pelerinaj „La Nicula colo-n deal”.
Mitropolitul Andrei: „Îndoială în credință și intervenția salutară a Domnului Iisus Hristos” | Predică în Duminica a 9-a după Rusalii
Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit în Duminica a 9-a după Rusalii (Potolirea furtunii),...