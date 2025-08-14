Radio Renașterea

ASCULTĂ LIVE

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Mitropolitul Andrei: Cuvânt la finalul Pelerinajului „La Nicula colo-n deal” | 14 august 2025

aug. 14, 2025 | Mitropolitul Andrei - Predici

Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit joi, 14 august 2025, la finalul tradiționalului pelerinaj „La Nicula colo-n deal”.

Mai multe