Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Mitropolitul Andrei: Cuvânt la Paraclisul Maicii Domnului în Parohia Lita

aug. 3, 2026 | Mitropolitul Andrei - Predici

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit la slujba Paraclisului Maicii Domnului, oficiată în data de 3 august 2026 la Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Lita, Protopopiatul Cluj I, județul Cluj.

Mai multe