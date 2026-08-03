Mitropolitul Andrei: Cuvânt la Paraclisul Maicii Domnului în Parohia Lita

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit la slujba Paraclisului Maicii Domnului, oficiată în data de 3 august 2026 la Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Lita, Protopopiatul Cluj I, județul Cluj.
Mitropolitul Andrei: Predică la sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Pantelimon | 2026
Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit în ziua de pomenire a Sfântului Mare Mucenic și...