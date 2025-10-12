Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Mitropolitul Andrei: Cuvânt la sfințirea bisericii parohiale din zona clujeană Valea Chintăului

oct. 12, 2025 | Mitropolitul Andrei - Predici

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit în Duminica a 21-a după Rusalii (Pilda semănătorului – a Sfinților Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic), 12 octombrie 2025, în Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din zona clujeană Valea Chintăului, municipiul Cluj-Napoca, cu prilejul sfințirii lăcașului de cult.

Mai multe