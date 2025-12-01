Radio Renașterea

Mitropolitul Andrei: Cuvânt la Ziua Națională a României – 1 Decembrie 2025

dec. 1, 2025 | Mitropolitul Andrei - Predici

Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit cu prilejul Zilei Naționale a României, luni, 1 Decembrie 2025, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

