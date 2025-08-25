Mitropolitul Andrei: „Datoria de a ierta” | Predică la Duminica a 11-a după Rusalii | 2025

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit în Duminica a 11-a după Rusalii (a datornicului nemilostiv), 24 august 2025, în Parohia Ortodoxă Română „La Sfânta Înviere” din Viena, Austria.
Mitropolitul Andrei: Predică la hramul istoric al Mănăstirii „Mihai Vodă” de la Turda | 2025
Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, rostit la Mănăstirea „Mihai Vodă” din Turda, județul Cluj, cu prilejul hramului istoric,...