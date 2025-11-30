Radio Renașterea

Mitropolitul Andrei: „Duhul misionar al Sfântului Apostol Andrei” | 30 noiembrie 2025

nov. 30, 2025 | Mitropolitul Andrei - Predici

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit în Duminica a 30-a după Rusalii, 30 noiembrie 2025, zi în care este sărbătorit Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

