Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Mitropolitul Andrei: „Eternitate fericită” | Predică la Duminica Înfricoșătoarei Judecăți | 2026

feb. 15, 2026 | Mitropolitul Andrei - Predici

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a lăsatului sec de carne), 15 februarie 2026, la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Someșu Rece, Protopopiatul Huedin, județul Cluj.

Mai multe