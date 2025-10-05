Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Mitropolitul Andrei: Iertarea și iubirea vrăjmașilor | Predică la Duminica a 19-a după Rusalii | 2025

oct. 5, 2025 | Mitropolitul Andrei - Predici

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit în Duminica a 19-a după Rusalii (Predica de pe munte – Iubirea vrăjmașilor), 5 octombrie 2025, la Biserica „Sfântul Apostol Toma” din cartierul clujean Mărăști.

Mai multe