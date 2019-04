Mitropolitul Andrei, în mijlocul bistrițenilor, în a doua zi de Paști

Photo Credit To Darius Echim

În a doua zi de Paști, 29 aprilie 2019, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor bistrițeni din cartierul Subcetate, zona blocurilor ANL.

Este deja o tradiție ca an de an, la marile sărbători de peste an, în a doua zi de Crăciun și Paști, Ierarhul să se afle în cel de-al doilea județ al Arhiepiscopiei, pentru a aduce și credincioșilor de aici bucuria sărbătorii.

Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a sfințit iconostasul noii biserici, cu hramul „Duminica Tuturor Sfinților”, din cartierul bistrițean Subcetate, iar de la ora 10:00, a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Din soborul slujitor au făcut parte consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol, arhid. Claudiu Grama, inspectorul eparhial, pr. Vasile Nemeș, protopopul de Bistrița, pr. Alexandru Vidican, preotul paroh Viorel Creța, alături de alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, arătând faptul că: „pe Dumnezeu Tatal Îl vedem prin Fiul Cel înviat, iar pe Fiul Cel înviat Îl vedem în Sfânta Euharistie”.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei, dirijat de teologul Ioan Dedean.

La finalul slujbei, părintele paroh Viorel Creța a mulțumit Ierarhului pentru prezență și binecuvântarea arhierească. De asemenea, protopopul de Bistrița, pr. Alexandru Vidican, a mulțumit Înaltpreasfinției Sale, în numele bistrițenilor, pentru că în fiecare an, în a doua zi de paște, vine să le binevestească bucuria Învierii Domnului.

Pentru întreaga activitate desfășurată în parohie, ÎPS Părinte Andrei l-a hirotesit iconom pe părintele Viorel Creța, cu dreptul de a purta brâu roșu. De asemenea, prim-epitropul Buzilă Dumitru, cântărețul parohiei, teologul Ioan Dedean, au fost distinși cu diplome de aleasă cinstire, precum și alți binefăcători.

La Sfânta Liturghie au fost prezente oficialități locale, județene și centrale, alături de numeroși credincioși, care au putut urmări Sfânta Liturghie pe un ecran gigant, amplasat în fața lăcașului de cult.

Construcția bisericii parohiale, cu hramul „Duminica Tuturor Sfinților”, a început în anul 2004, iar în prezent se află în stadiu de pictare, în tehnica tempera.

Mai multe fotografii găsiți AICI