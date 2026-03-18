Mitropolitul Andrei în slujba Bisericii și a credincioșilor: Cincisprezece ani de arhipăstorire în Mitropolia Clujului | Episcopul Samuel

În data de 25 martie 2011, cu ocazia praznicului Bunei Vestiri și a împlinirii a cinci ani de la instalarea primului mitropolit al Clujului, Înaltpreasfințitul Bartolomeu Anania, a fost întronizat al doilea mitropolit al Clujului, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei Andreicuț, de către Preafericitul Părintele nostru Patriarh Daniel. În viața unei comunități bisericești, timpul nu se măsoară doar în ani, ci mai ales în roadele pe care le lasă în sufletele oamenilor. Cei cincisprezece ani de slujire ai Înaltpreasfințitului Părintelui nostru Arhiepiscop și Mitropolit Andrei în fruntea Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și a Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului reprezintă o perioadă marcată de stabilitate, responsabilitate, încredere și continuitate duhovnicească în viața Bisericii Ortodoxe din această parte a țării noastre. Activitatea intensă a Înaltpreasfinției Sale s-a desfășurat sub semnul echilibrului, al slujirii discrete și devotate, al angajării profunde și al fidelității față de valorile credinței creștine ortodoxe și ale culturii românești.

De la începutul arhipăstoririi Sale, Înaltpreasfințitul Andrei S-a remarcat printr-un stil sobru și bine chibzuit de conducere. Înaltpreasfinția Sa a pus accentul pe rânduială, pe buna organizare a vieții bisericești și pe respectarea tradiției Bisericii Ortodoxe Române. Într-o societate aflată în continuă schimbare, nu întotdeauna în sens bun, Părintele Mitropolit Andrei a fost un factor de stabilitate și echilibru duhovnicesc, oferind clericilor, monahilor și credincioșilor mireni pe care îi păstorește, repere morale clare și un discurs lipsit de excese, radicalisme sau gesturi spectaculoase.

Un element definitoriu al activității Înaltpresfinției Sale este discernământul și moderația cultivate în spațiul public. Mitropolitul Andrei a promovat neîncetat dialogul, respectul reciproc și responsabilitatea civică, evitând luările de poziție radicale și conflictuale, precum și exprimările dure. Într-o societate adesea marcată de tensiuni și polarizare, această atitudine a contribuit la menținerea prestigiului Mitropoliei Clujului și a unei relații constructive cu societatea, precum și la consolidarea rolului ei ca factor de coeziune socială.

Un aspect important al slujirii Sale îl constituie sprijinul constant acordat educației teologice și culturii în general. Înaltpreasfinția Sa cunoaște foarte bine faptul că Biserica are un rol esențial în formarea intelectuală și morală a tinerilor, motiv pentru care a susținut statornic dezvoltarea instituțiilor de învățământ teologic și confesional din cadrul eparhiei: Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, parte din Universitatea Babeș-Bolyai, pentru care a ctitorit un sediu nou și modern și un cămin pentru studenții teologi, și Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, care în anul 2021 a devenit Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”. Această schimbare de titulatură a reflectat extinderea structurii educaționale, incluzând ciclurile de învățământ primar, gimnazial și liceal. Menționez și înființarea în anul 2023 a Școlii Primare „Sfântul Stelian” din cadrul Centrului social-educativ „Grigore Pletosu” din Bistrița, consolidând astfel continuarea tradiției învățământului teologic preuniversitar și a învățământului confesional ortodox în cadrul Arhiepiscopiei Clujului.

Totodată, Înaltpreasfinția Sa a susținut constant și dialogul între credință și cultură prin organizarea de simpozioane și conferințe teologice. Prin aceste inițiative, Eparhia Clujului a devenit un spațiu de întâlnire între tradiția religioasă și exigențele lumii contemporane. O dimensiune distinctivă a activității Sale o constituie implicarea personală în procesul educațional. Mitropolitul Andrei a activat, în acest răstimp, în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, ca profesor universitar, predând discipline din cadrul spiritualității ortodoxe, și de asemenea ca îndrumător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale „Isidor Todoran”. Această prezență constantă în mediul teologic universitar a contribuit la creșterea nivelului științific al studiilor teologice, la formarea unor noi generații de clerici și cadre didactice bine pregătite, precum și menținerea unei legături vii între reflecția teologică și viața Bisericii.

În acești cincisprezece ani de misiune arhierească în cele două județe ale eparhiei: Cluj și Bistrița-Năsăud, părintele mitropolit Andrei a acordat o atenție deosebită vieții pastorale și sociale manifestată prin grija față de cler și credincioși, susținerea parohiilor, construirea de noi locașuri de închinare și case parohiale, în timp ce altele mai vechi au fost renovate, restaurate sau pictate, iar la Catedrala Mitropolitană a continuat lucrările de pictură în tehnica mozaic neobizantin, dorind să respecte testamentul mitropolitului Bartolomeu. De asemenea, la subsolul Catedralei Mitropolitane a deschis în anul 2011 un muzeu de artă religioasă ortodoxă locală în care sunt expuse pe lângă icoane, cruci, cărți de slujbă, sfinte vase, antimise, prapori, și obiecte liturgice folosite de ierarhii predecesori ai Înaltpreasfinției Sale.

O altă latură a grijii pastorale o constituie înființarea de noi parohii și mănăstiri (Mănăstirea „Sf. Elisabeta” din Cluj-Napoca, Mănăstirea Dâncu, Mănăstirea Someșu Cald, Mănăstirea Pădureni, Mănăstirea Mărișel-Crucea Iancului, Mănăstirea „Sf. 40 de Mucenici”-Memorialul Gherla, Mănăstirea Escu, Mănăstirea Legii, Mănăstirea Pantocrator din Beclean, Mănăstirea Petru Rareș din Ciceu-Corabia și Mănăstirea „Sf. Gheorghe” de la Dej), precum și numirea în parohiile vacante de preoți bine pregătiți și validați în cadrul unor examene-concurs temeinice și serioase.

Implicarea în activități caritativ-filantropice, demonstrează o slujire orientată spre binele și folosul aproapelui. Biserica este prezentată nu doar ca instituție duhovnicească, ci și ca sprijin concret pentru semenii aflați în nevoi și în dificultăți materiale și spirituale. În acești ani de arhipăstorire la Cluj, pe teritoriul Eparhiei Clujului s-au înființat numeroase așezăminte filantropice: cămine pentru persoanele vârstnice, case de tip familial pentru copii, centre socio-educaționale, cantine sociale, ridicarea unor case pentru cei ce și-au pierdut locuința, sau achiziționarea de garsoniere pentru cei aflați în situații foarte dificile, serviciu de ambulanță și serviciu de îngrijire la domiciliu. O ctitorie unică în România, realizată anii trecuți, este Centrul de Îngrijiri Paliative pentru copii „Sfântul Hristofor” din localitatea Sânnicoară, comuna Apahida, județul Cluj. Este primul centru de îngrijiri paliative pediatrice din România care funcționează ca unitate dedicată exclusiv copiilor. Centrul oferă servicii integrate gratuite – medicale, psihologice, sociale și duhovnicești – adaptate nevoilor copiilor și sprijin pentru familiile acestora. Capacitatea este de 38 de locuri pentru pacienți minori, cu spații speciale pentru aparținători. Piatra de temelie a fost pusă în octombrie 2022, iar inaugurarea oficială a avut loc în octombrie 2025.

De asemenea, părintele mitropolit Andrei a reușit să îmbine respectul față de tradiție cu o deschidere prudentă și înțeleaptă către prezent. Fără a face compromisuri doctrinare, Înaltpreasfinția Sa a căutat să transmită valorile credinței și spiritualității ortodoxe într-un mod accesibil omului contemporan. Această abordare a permis Bisericii să rămână fidelă identității sale, dar și relevantă pentru generațiile tinere. Pentru tineri, care sunt viitorul Bisericii, a edificat între anii 2012-2015 un centru misionar la Sângeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud, iar un altul este în curs de realizare la Câmpenești, județul Cluj. Tot pentru tineri, Înaltpreasfințitul organizează în fiecare an tabere, întâlniri, conferințe, la care participă ori de câte ori îi permite timpul și programul. Cel mai faimos eveniment dedicat tinerilor a fost „Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Europa”, organizat la Cluj-Napoca în perioada 4-7 septembrie 2015, la care au participat peste 6000 de tineri din România, din diaspora română și din celelalte Biserici Ortodoxe surori, care a fost o premieră pentru întreaga Ortodoxie. Evenimentul a fost prezidat de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Putem afirma cu toată convingerea că activitatea părintelui nostru mitropolit Andrei demonstrează că adevărata autoritate se construiește în timp, prin consecvență și dedicare jertfelnică. Cei cincisprezece ani de arhipăstorire la Cluj rămân o mărturie a unei slujiri statornice și pe deplin asumate, în care credința în Dumnezeu, viața duhovnicească, cultura, dragostea și grija părintească față de oameni se împletesc armonios, lăsând o amprentă durabilă asupra vieții bisericești din această regiune mitropolitană a Bisericii noastre.

Acum, la acest moment aniversar, Îl rugăm Bunul și Atotputernicul nostru Dumnezeu, Cel în Treime închinat și slăvit, așa cum facem la fiecare Dumnezeiască Liturghie, „să-l dăruiască sfintelor Sale Biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului Său.”