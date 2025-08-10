Radio Renașterea

Mitropolitul Andrei: „Îndoială în credință și intervenția salutară a Domnului Iisus Hristos” | Predică în Duminica a 9-a după Rusalii

aug. 10, 2025 | Mitropolitul Andrei - Predici

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit în Duminica a 9-a după Rusalii (Potolirea furtunii), 10 august 2025, la Parohia Viile Tecii, Protopopiatul Bistrița, Județul Bistrița-Năsăud

