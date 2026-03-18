Mitropolitul Andrei, invitat la serile duhovnicești din Postul Mare, la Beclean

Serile duhovnicești din Postul Mare continuă la Beclean, iar la întâlnirea de joi, 19 martie 2026, credincioșii îl vor avea ca invitat pe Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Evenimentul va avea loc de la ora 18:00, la biserica cu hramul „Sfântul Apostol Andrei” din oraș, unde va fi oficiat Canonul de pocăință al Domnului Iisus Hristos, iar la final ierarhul va rosti un cuvânt de învățătură dedicat perioadei Postului Mare.

Serile duhovnicești sunt organizate în fiecare zi de joi din această perioadă și își propun să ofere credincioșilor un prilej de rugăciune, reflecție și întărire sufletească, în vederea pregătirii pentru Sărbătoarea Învierii Domnului.

În perioada următoare vor mai conferenția părintele lector universitar doctor Bogdan Ivanov, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și părintele conferențiar universitar doctor Liviu Vidican-Manci, directorul Colegiului Ortodox „Mitropolit Nicolae Colan” din Cluj-Napoca.