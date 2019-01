Mitropolitul Andrei, la Bobotează: „Tare am vrea să se regenereze satele noastre și cei plecați în străinătate să se întoarcă acasă”

În ziua Praznicului Împărătesc al Botezului Domnului, duminică, 6 ianuarie 2019, mii de clujeni și-au îndreptat pașii spre Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, unde au participat la Sfânta Liturghia arhierească, urmată de Sfințirea cea Mare a apei, oficiată de Mitropolitul Clujului.

Astfel, de la ora 10:00, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, printre care eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, protos. Simeon Pintea, părinții slujitori ai Catedralei și preoții profesori ai Facultății de Teologie Ortodoxă.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre faptul că la Bobotează ni se arată smerenia și slava Domnului.

În cadrul slujbei, Ierarhul a hirotonit întru diacon pe teologul Ciprian Gheorghe Stănișor.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, dirijat de pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Sfințirea cea Mare a apei, în fața Catedralei Mitropolitane

În continuare, pe amplasamentul special amenajat în Piața Avram Iancu, din fața Catedralei, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a oficiat slujba Sfințirii celei Mari a apei, conform rânduielii. Cu acest prilej, IPS Andrei a binecuvântat mulțimea și a amintit despre faptul că anul 2019 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca An omagial al satului românesc, îndemnându-i pe credincioși să aibă mai multă grijă de mediul înconjurător și să nu uite de satele românești.

„Coborându-se Mântuitorul în Iordan, sfinţeşte firea apelor, sfinţeste natura. De aceea, faţă de natura creată de Dumnezeu şi pusă la dispoziţia noastră ar trebui să avem mult mai multă grijă. (…) Majoritatea dintre noi suntem cetăţeni ai oraşului, dar foarte mulţi dintre noi provenim de la ţară şi faţă de satul românesc trebuie să avem un ataşament şi o dragoste deosebită. Sărbătorile sunt frumoase peste tot, odinioară, însă, la sat, ele aveau un farmec aparte. De aceea, constatând că satele îmbătrânesc, locuitorii lor sunt mai puţini, Sfântul Sinod a declarat acest an ca An al satelor româneşti. Tare am vrea să se regenereze satele noastre româneşti. Această împuţinare a populaţiei este şi pentru că nu este foarte mare natalitatea, dar e, în mod deosebit, pentru că aproape cinci milioane de români au plecat pe alte plaiuri. Au plecat din motive obiective, pentru pâinea cea de toate zilele. Dar, încet-încet, s-a creat un curent şi tare am dori ca el să îşi schimbe sensul şi să revină acasă.”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Andrei în omilia sa.