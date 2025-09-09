Mitropolitul Andrei, la deschiderea noului an școlar la Școala Ortodoxă „Sfântul Stelian” din Bistrița

Luni, 8 septembrie 2025, elevii, părinții și profesorii Școlii Primare „Sfântul Stelian” din Bistrița au trăit bucuria unui nou început de drum, odată cu deschiderea celui de-al cincilea an școlar din istoria instituției. Evenimentul a fost marcat de prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, care a rostit rugăciunea de binecuvântare și un cuvânt de învățătură pentru elevi, părinți și cadrele didactice.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat importanța educației integrate, în care formarea intelectuală se împletește cu cea spirituală, îndemnându-i pe copii să „crească în înțelepciune și în har” și pe părinți să rămână aproape de școală și Biserică.

La festivitate au participat Consilierul eparhial Arhid. Claudiu Grama, Protopopul Bistriței, pr. Marius Pintican, pr. Adrian Cherhaț – inspector școlar la disciplina Religie, pr. Lucian Blaga – inspector eparhial de tineret, alături de alți slujitori ai Bisericii, dar și reprezentanți ai autorităților locale și județene: dl. Ioan Marcel Boloș, Director General al ADR Nord-Vest, dl. Emil Radu Moldovan, Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, dl. Gabriel Lazany, Primarul municipiului Bistrița, comisar de poliție Ramona Sângeorzan, precum și prof. înv. primar Irina Matei, directorul școlii.

Părintele Tudor Mudure Iacob, managerul Școlii „Sfântul Stelian”, a transmis un mesaj de încurajare și recunoștință:

„Luni, 8 septembrie am trăit împreună bucuria unui nou început! Cu emoție, speranță și încredere, am deschis al 5-lea an școlar din viața școlii noastre și i-am primit cu drag pe toți elevii, alături de părinți, bunici și întregul corp profesoral. (…) Îi invităm pe părinții elevilor să rămână partenerii noștri pentru o educație care păstrează copilul integru, sănătos și moral, îndemnându-i să le întărească celor mici credința în Dumnezeu prin exemplul propriei vieți. Să avem cu toții un an școlar binecuvântat, cu bucurii și realizări!”

Istoricul școlii

Școala Ortodoxă „Sfântul Stelian” își desfășoară activitatea în incinta Centrului social-educativ „Grigore Pletosu”, o clădire monument istoric din secolul al XIX-lea, reabilitată integral între anii 2017–2023 cu sprijinul Guvernului României, al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, al Primăriei municipiului Bistrița și al altor binefăcători. Recepția lucrărilor a avut loc la 7 septembrie 2023, iar școala funcționează în acest spațiu de la începutul anului școlar 2023–2024.

Lucrările au vizat consolidarea clădirii și dotarea acesteia la standarde moderne: înlocuirea acoperișului, reabilitarea fațadelor, recompartimentări interioare, instalații noi, sisteme de securitate și de supraveghere, amenajarea curții și a terenului de sport.

Școala se află sub ascultarea canonică a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și funcționează cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud. Managerul instituției este pr. Tudor Mudure Iacob, inspector eparhial de tineret, iar director este prof. înv. primar Irina Matei.

În perspectivă, școala își propune extinderea la nivel gimnazial și liceal, precum și dezvoltarea unui amplu program de activități extracurriculare.

Prin această instituție, Arhiepiscopia Clujului continuă tradiția educației în spiritul credinței, integrând-o în vasta sa activitate social-filantropică, care numără în prezent peste 60 de proiecte și programe active.

