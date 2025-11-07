Mitropolitul Andrei, la Simpozionul „Școala și Biserica – încotro, în contextul actual?” de la Beclean

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a participat joi, 6 noiembrie 2025, la Simpozionul Interjudețean „Școala și Biserica – încotro, în contextul actual?”, desfășurat la Centrul Cultural „Liviu Rebreanu” din Beclean, județul Bistrița-Năsăud.

Evenimentul a fost organizat de Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud, Casa Corpului Didactic și Școala Gimnazială „Grigore Silași” din Beclean, reunind profesori universitari, clerici și specialiști în educație, într-un dialog despre misiunea comună a școlii și a Bisericii în societatea contemporană.

În cuvântul său, Mitropolitul Andrei a vorbit despre mărturisirea credinței și exemplul martirilor Bisericii Ortodoxe Române, evocând personalități care au trăit și au mărturisit credința în vremuri de prigoană.

Ierarhul i-a amintit pe Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction Munteanu, profesor de Teologie și martir al temnițelor comuniste, pe dr. Florea Mureșanu, reputat intelectual clujean și mărturisitor al credinței creștine, precum și pe protopopul Aurel Munteanu din Huedin, ucis cu cruzime de armata horthystă în anul 1940, pentru că a refuzat să-și părăsească enoriașii.

„Toți acești oameni au luat foarte în serios cuvântul Domnului Iisus Hristos: Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, și Eu voi mărturisi pentru el înaintea Tatălui Meu, Celui din ceruri.

Au fost oameni ai credinței, care L-au mărturisit pe Hristos cu prețul libertății și al vieții. Pe părintele Liviu Galaction Munteanu, comuniștii l-au întemnițat și l-au chinuit până la moarte. Pe doctorul Florea Mureșanu, un om de o mare cultură și de o profundă trăire creștină, l-au redus la tăcere, dar nu i-au putut stinge credința. Iar protopopul Aurel Munteanu, martirul de la Huedin, a rămas alături de credincioșii săi și și-a dat viața pentru ei. Ei sunt mărturisitori ai lui Hristos în veacul nostru.”

În continuarea cuvântului, Mitropolitul Andrei a vorbit despre mărturisirea creștină în vremurile de astăzi, arătând că, deși nu mai suntem chemați la jertfa sângelui, suntem chemați la jertfa faptelor bune și a credinței trăite.

„Astăzi nu ni se cere să ne dăm viața pentru credință, ci să mărturisim prin tot ceea ce facem, prin felul cum ne trăim viața. Dacă prin faptele noastre îi vom aduce pe oameni la Biserică, dacă vom lumina prin viața noastră, vom fi adevărați misionari ai lui Hristos. Așa spune și Mântuitorul: Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând faptele voastre cele bune să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri.”

Ierarhul a subliniat, de asemenea, importanța unei mărturisiri vii, care să inspire și să transforme:

„Dacă unii oameni nu mai vin la biserică, este poate și vina noastră, pentru că mărturisirea noastră nu este destul de vie. De aceea, trebuie să mărturisim prin credință lucrătoare, prin exemplul personal și prin iubirea față de aproapele.”

Lucrările simpozionului au fost deschise de prof. dr. Vasile Marc, directorul Școlii Gimnaziale „Grigore Silași” din Beclean.

Printre invitații care au susținut prelegeri s-au numărat părintele profesor universitar doctor Stelian Tofană, cadru didactic emerit al Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, profesorul universitar doctor Mircea Abrudan, cercetător în cadrul Institutului de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, părintele conferențiar universitar doctor Adrian Podaru, prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, părintele profesor Nicolae Feier, slujitor la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” – Coroana Bistrița, și profesorul Mircea Daroși, scriitor și poet.

Între invitații de onoare s-au numărat Vasile Șteopoaie, inspector școlar general, părintele protopop Cristian Dragoș, protopop de Beclean, profesorul doctor Adrian Cherhaț, inspector de religie al județului Bistrița-Năsăud, Nicolae Moldovan, primarul orașului Beclean, senatorul Mircea Cristian Nicula și profesorul Cristian Pop, directorul Colegiului Național „Petru Rareș” din Beclean.

Evenimentul a evidențiat importanța parteneriatului dintre școală și Biserică în formarea tinerelor generații și în cultivarea valorilor morale, spirituale și culturale care dau sens educației și vieții.

