Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Mitropolitul Andrei: „Lecția Maicii Domnului” | Predică la Acoperământul Maicii Domnului | 2025

oct. 1, 2025 | Mitropolitul Andrei - Predici

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit la sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului, miercuri, 1 octombrie 2025, la Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” de la Florești, județul Cluj, cu prilejul hramului.

Mai multe