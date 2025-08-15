Mitropolitul Andrei: „Maica Vieții” | Predică la Praznicul Adormirii Maicii Domnului | Mănăstirea Nicula, Hram 2025

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit în ziua prăznuirii Adormirii Maicii Domnului, vineri, 15 august 2025, la Mănăstirea Nicula, cu prilejul hramului așezământului monahal.
Mitropolitul Andrei: „Sfinții mărturisitori sunt repere pentru creștinii de azi”
Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit joi, 14 august 2025, la finalul Vecerniei cu Litie de la mănăstirea...