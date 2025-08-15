Radio Renașterea

Mitropolitul Andrei: „Maica Vieții” | Predică la Praznicul Adormirii Maicii Domnului | Mănăstirea Nicula, Hram 2025

aug. 15, 2025 | Mitropolitul Andrei - Predici

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit în ziua prăznuirii Adormirii Maicii Domnului, vineri, 15 august 2025, la Mănăstirea Nicula, cu prilejul hramului așezământului monahal.

