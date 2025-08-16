Radio Renașterea

Mitropolitul Andrei: „Mărturisitori pentru Hristos” | Predică la sărbătoarea Sfinților Martiri Brâncoveni 2025

aug. 16, 2025 | Mitropolitul Andrei - Predici

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit în ziua de pomenire a Sfinților Martiri Brâncoveni, sâmbătă, 16 august 2025, la Mănăstirea „Crucea Iancului” de la Mărișel, județul Cluj, cu prilejul hramului așezământului monahal.

