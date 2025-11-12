Mitropolitul Andrei, mesaj de felicitare adresat Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop, Arhiepiscop Major de Făgăraș și Alba Iulia

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, i-a transmis un mesaj de felicitare Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop, cu prilejul alegerii în slujirea de Arhiepiscop Major de Făgăraș și Alba Iulia.

În mesaj, Mitropolitul Clujului îi urează noului Arhiepiscop Major putere și sănătate în noua misiune pastorală, exprimându-și totodată dorința ca duhul de înțelegere și bunăvoire existent între cele două Biserici să dăinuiască și pe mai departe, spre folosul credincioșilor greco-catolici și ortodocși.

„Preafericirea Voastră,

Cu sfântă dragoste și prețuire, Vă felicităm cu prilejul alegerii în slujirea de Arhiepiscop Major. Îl auzim pe Mântuitorul care spune: «Nu voi M-ați ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți, și roada voastră să rămână» (Ioan 15, 16).

Nu este o slujire ușoară, pentru că Sfântul Apostol Pavel le spune episcopilor din Efes: «Drept aceea, luați aminte de voi înșivă și de toată turma întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, să păstoriți Biserica lui Dumnezeu, pe care a câștigat-o cu însuși sângele Său» (Faptele Apostolilor 20, 28).

Noi Îl rugăm pe Dumnezeu ca această misiune să o desfășurați în pace, cu sănătate, și spre folosul credincioșilor greco-catolici, iar duhul de înțelegere și bunăvoire care există între noi să dureze pe mai departe.

Urarea ne-o oferă Sfântul Ioan: «Ne rugăm să aveți spor în toate și să mergeți bine cu sănătatea, precum bine mergeți cu sufletul» (3 Ioan 1, 20).”

† Andrei

Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului

și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului