Mitropolitul Andrei: „Muncă și rugăciune” | Predică la Duminica a 18-a după Rusalii | 2025

sept. 28, 2025 | Mitropolitul Andrei - Predici

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit în Duminica a 18-a după Rusalii (Pescuirea minunată), 28 septembrie 2025,  în Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Mica, județul Cluj, cu prilejul resfințirii bisericii parohiale.

