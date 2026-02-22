Mitropolitul Andrei: „Nostalgia după Rai” | Duminica Izgonirii lui Adam din Rai | 2026

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit în Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului sec de brânză), 22 februarie 2026, la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Caila, județul Bistrița-Năsăud.
Mitropolitul Andrei: „Eternitate fericită” | Predică la Duminica Înfricoșătoarei Judecăți | 2026
Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a lăsatului sec...