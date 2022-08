Mitropolitul Andrei, pelerinilor de la Nicula: „Să o rugăm pe Maica Domnului să intervină la Fiul ei ca să curme suferința din lume”

Mii de pelerini din toată țara, dar și din străinătate, au asistat luni, 15 august 2022, la Mănăstirea clujeană Nicula, la Sfânta Liturghie săvârșită cu ocazia Praznicului Adormirii Maicii Domnului, hramul așezământului monahal.

Slujba a fost oficiată, pe altarul de vară din curtea mănăstirii, de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, alături de Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcop al Basarabiei de Sud, și de Preasfințitul Părinte Macarie de Glavinitsa, Episcop-vicar al Mitropoliei de Ruse, Bulgaria, în sobor de preoți și diaconi. Din sobor au făcut parte exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului, arhim. Dumitru Cobzaru, starețul mănăstirii, arhim. Nicolae Moldovan, protopopul de Gherla, pr. Paul Isip, protopopul de Dej, pr. Ioan Buftea, protopopul de Turda, pr. Alexandru Rus, protopopul de Cluj II, pr. Alexandru Ciui, protopopul de Bistrița, pr. Alexandru Vidican și alți preoți invitați.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul de cameră „Psalmodia Transylvanica” al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, dirijat de pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu. La slujbă, alături de zecile de mii de credincioși, au asistat autorități locale și județene din Cluj și Bistrița-Năsăud, dar și autorități centrale.

După citirea Evangheliei, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, în care a vorbit despre necazurile și suferința din lume, pentru care creștinii trebuie să-i ceară ajutor Maicii Domnului.

„Dăm slavă lui Dumnezeu că încă o dată suntem la hramul mănăstirii de la Nicula, pus sub ocrotirea Maicii Domnului. Greutățile sunt multe, la fel necazurile și încercările, iar noi venim aici, la Icoana Maicii Domnului, să-i spunem necazul pe care îl avem. Desigur, ne adresăm Maicii Domnului pentru că știm că sunt eficiente rugăciunile făcute de ea către Domnul Iisus Hristos”, a spus ierarhul, adăugând: „Sunt multe necazurile care ne încearcă în această lume, încât nici nu le putem număra, dar două sunt evidente: epidemia de covid și alte boli, pe de o parte, și războiul din Ucraina pe de altă parte, pentru care ne rugăm la Maica Domnului să intervină la Fiul ei ca să fie sistat. Și nu în zadar pelerinii cântă: Pune Doamne pace-n țară / Și-alinare între popoară. Sunt multe lacrimile care se varsă, sunt multe suspinele înăbușite, sunt mulți cei care suferă pretutindeni”, a subliniat IPS Andrei. „Veți spune că nu e bine să plecăm de la mănăstire cu acest gând trist, că în lume sunt doar necazuri și încercări. De aceea, Mântuitorul, în mijlocul necazurilor și greutăților, ne învață să fim optimiști și, privind la crucea Lui, să ieșim biruitori. Așa că, oricât de multe ar fi necazurile și încercările, nu trebuie să ne pierdem optimismul! Cu acest optimism trebuie să plecăm de la mănăstire, iar pelerinajul de la Nicula să vă fie cu folos”, le-a spus Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei pelerinilor veniți la hramul așezământului monahal.

La chinonic, miile de pelerini, mulți îmbrăcați în straie populare, au cântat pricesne închinate Maicii Domnului, alături părintele Ioan Roman și de tinerele interprete din județul Bistrița-Năsăud, surorile Maria și Andreea Pavelean. Totodată, mulți pelerini, în speciali tineri, s-au spovedit si împărtășit în cadrul Liturghiei.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a mulțumit episcopilor invitați, pelerinilor pentru prezenți la hram și tuturor autorităților care s-au implicat în buna organizarea hramului mănăstirii din acest an.

Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Nicula este cunoscută ca unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale din spațiul românesc. Aici se desfășoară an de an, în 15 august, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, cel mai mare pelerinaj ortodox din Transilvania. Mulți credincioși vin cu câteva zile înainte, pentru a se închina Icoanei Făcătoare de minuni a Maicii Domnului și pentru a participa la toate slujbele oficiate pe altarul de vară, amplasat lângă biserica veche de zid.

Peste 20.000 de pelerini se aflau duminică, în ajun, la Mănăstirea Nicula, pentru a sărbători Adormirea Maicii Domnului, a informat Gruparea de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca. În acest an, la slujbele de seară, din ajunul sărbătorii, pelerinii au avut de înfruntat ploaia. Acestea au fost săvârșite cu întârziere, iar până la încetarea ploii, pelerinii s-au adăpostit sub streșina bisericuței de lemn și în biserica nouă a mănăstirii, iar o parte dintre ei au rămas neclintiți pe dealul de lângă așezământul monahal, sub umbrele.

Sute de jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca, alături de polițiști și pompieri, au acționat pentru asigurarea măsurilor de ordine publică atât pe timpul pelerinajului „La Nicula, colo-n deal”, desfășurat dinspre Biserica „Sfântul Nicolae” din municipiul Gherla înspre Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Nicula, dar și în toate zilele de hram.

Foto credit: Darius Echim / Mitropolia Clujului