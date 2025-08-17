Radio Renașterea

Mitropolitul Andrei: Predică la Duminica a 10-a după Rusalii (a vindecării lunaticului) | 2025

aug. 17, 2025 | Mitropolitul Andrei - Predici

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit în Duminica a 10-a după Rusalii (a vindecării lunaticului), 17 august 2025, în Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Blăjenii de Jos, județul Bistrița-Năsăud, cu prilejul resfințirii bisericii parohiale.

