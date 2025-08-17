Mitropolitul Andrei: Predică la Duminica a 10-a după Rusalii (a vindecării lunaticului) | 2025

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit în Duminica a 10-a după Rusalii (a vindecării lunaticului), 17 august 2025, în Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Blăjenii de Jos, județul Bistrița-Năsăud, cu prilejul resfințirii bisericii parohiale.
Mitropolitul Andrei: „Mărturisitori pentru Hristos” | Predică la sărbătoarea Sfinților Martiri Brâncoveni 2025
Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit în ziua de pomenire a Sfinților Martiri Brâncoveni,...