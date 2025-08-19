Radio Renașterea

Mitropolitul Andrei: Predică la hramul istoric al Mănăstirii „Mihai Vodă” de la Turda | 2025

aug. 19, 2025 | Mitropolitul Andrei - Predici

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, rostit la Mănăstirea „Mihai Vodă” din Turda, județul Cluj, cu prilejul hramului istoric, marți, 19 august 2025, când s-au împlinit 424 ani de la trecerea la cele veșnice a Domnitorului Mihai Viteazul, primul întregitor al neamului românesc.

