Mitropolitul Andrei: Predică la începutul Postului Crăciunului 2025 | Parohia Vultureni

nov. 15, 2025 | Mitropolitul Andrei - Predici

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit sâmbătă, 15 noiembrie 2025, în Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Vultureni, județul Cluj.

