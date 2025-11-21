Radio Renașterea

Mitropolitul Andrei: Predică la Praznicul Intrării în biserică a Maicii Domnului | 2025

nov. 21, 2025 | Mitropolitul Andrei - Predici

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit la praznicul Intrării în biserică a Maicii Domnului, vineri, 21 noiembrie 2025, în Parohia „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din Gherla, cu prilejul hramului.

