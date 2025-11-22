Mitropolitul Andrei: Predică la Resfințirea Bisericii „Înălțarea Domnului” din Mănăstireni

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit sâmbătă, 22 noiembrie 2025, în Parohia „Înălțarea Domnului” din Mănăstireni, județul Cluj, cu prilejul resfințirii bisericii parohiale.
Mitropolitul Andrei: Predică la Praznicul Intrării în biserică a Maicii Domnului | 2025
Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit la praznicul Intrării în biserică a Maicii Domnului,...