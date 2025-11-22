Radio Renașterea

Mitropolitul Andrei: Predică la Resfințirea Bisericii „Înălțarea Domnului” din Mănăstireni

nov. 22, 2025 | Mitropolitul Andrei - Predici

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit sâmbătă, 22 noiembrie 2025, în Parohia „Înălțarea Domnului” din Mănăstireni, județul Cluj, cu prilejul resfințirii bisericii parohiale.

