Mitropolitul Andrei: Predică la resfințirea Bisericii Ortodoxe din Ciceu-Corabia

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit sâmbătă, 13 septembrie 2025, în Parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din Ciceu-Corabia, județul Bistrița-Năsăud, cu prilejul resfințirii bisericii parohiale.
Mitropolitul Andrei: Cuvânt de binecuvântare la începutul noului an școlar 2025-2026
Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit marți, 9 septembrie 2025, la Catedrala Mitropolitană...