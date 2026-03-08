Radio Renașterea

Mitropolitul Andrei: Predică la sărbătoarea Sf. Pr. Mc. Liviu Galaction de la Cluj | 2026

mart. 8, 2026 | Mitropolitul Andrei - Predici

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit în Duminica a 2-a din Postul Mare, 8 martie 2026, zi în care este prăznuit și Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.

