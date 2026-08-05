Mitropolitul Andrei: Predică la sărbătoarea Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț (Hozevitul) | 2026

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit la sărbătoarea Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, numit și Hozevitul, miercuri, 5 august 2026, la Mănăstirea Piatra Craiului, Protopopiatul Huedin, județul Cluj, cu prilejul hramului.
Mitropolitul Andrei: Cuvânt la Paraclisul Maicii Domnului în Parohia Lita
Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit la slujba Paraclisului Maicii Domnului, oficiată în data de 3 august...