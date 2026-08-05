Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

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Mitropolitul Andrei: Predică la sărbătoarea Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț (Hozevitul) | 2026

aug. 5, 2026 | Mitropolitul Andrei - Predici

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit la sărbătoarea Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, numit și Hozevitul, miercuri, 5 august 2026, la Mănăstirea Piatra Craiului, Protopopiatul Huedin, județul Cluj, cu prilejul hramului.

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