Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Mitropolitul Andrei: Predică la sărbătoarea Sfântului Ierarh Nectarie | Duminica a 24-a după Rusalii | 2025

nov. 9, 2025 | Mitropolitul Andrei - Predici

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit la Biserica „Sfântul Ierarh Nectarie” din Dej, cu prilejul hramului bisericii parohiale, în Duminica a 24-a după Rusalii (a învierii fiicei lui Iair), 9 noiembrie 2025, zi în care este prăznuit și Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul de la Eghina.

Mai multe