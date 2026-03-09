Mitropolitul Andrei: Predică la sărbătoarea Sfinţilor 40 de Mucenici | 2026

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit la hramul Mănăstirii „Sfinții 40 de Mucenici” – Memorialul Gherla, în ziua de pomenire a Sfinţilor 40 de Mucenici din Sevastia, luni, 9 martie 2026, când este comemorată și Ziua Deținuților Politici Anticomuniști.
Mitropolitul Andrei: Predică la sărbătoarea Sf. Pr. Mc. Liviu Galaction de la Cluj | 2026
Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit în Duminica a 2-a din Postul Mare, 8 martie 2026, zi...