Mitropolitul Andrei: Predică la sărbătoarea Sfinţilor 40 de Mucenici | 2026

mart. 9, 2026 | Mitropolitul Andrei - Predici

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit la hramul Mănăstirii „Sfinții 40 de Mucenici” – Memorialul Gherla, în ziua de pomenire a Sfinţilor 40 de Mucenici din Sevastia, luni, 9 martie 2026, când este comemorată și Ziua Deținuților Politici Anticomuniști.

